สิ้นราชบัณฑิต ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สิริอายุ 84 ปี

สิ้นราชบัณฑิต ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สิริอายุรวม 84 ปี
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 17 กันยายน สิริอายุรวม 84 ปี
โดยเว็บไซต์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เผยแพร่ประวัติของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ดังนี้
ราชบัณฑิต วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
- อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๔)
- อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐)
- ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒)
- เลขานุการสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (๒๕๕๒–๒๕๕๖)
- กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๖–๒๕๕๒)
- กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา (พ.ศ. ๒๕๓๘–๒๕๔๙)
- ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๕)
- ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์มานุษยวิทยา (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๖๐)
- ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา (พ.ศ. ๒๕๖๐–ปัจจุบัน)
- บรรณาธิการ ในคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมการเมืองการปกครองไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖–ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๐๘)
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๑)
- Master of Art (Politics) University of Manchester, ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. ๒๕๑๖)
- Doctor of Philosophy (South-East Asian Sociology) University of Hull, ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. ๒๕๒๑)
- ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงานวิชาการ
- อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๓–๒๕๓๓)
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๐)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. ๒๕๔๑–๒๕๔๒)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๔๔)
- ประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๘)
ประวัติการทำงานบริหาร
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. ๒๕๓๓–๒๕๓๕)
- ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๓๖–๒๕๓๙)
- อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. ๒๕๓๓–๒๕๓๕)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๕๗)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (พ.ศ. ๒๕๕๗–ปัจจุบัน)
ความเชี่ยวชาญ
- การปกครอง การเมือง สังคมวิทยาการเมือง
เกียรติคุณที่ได้รับ
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔)
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙)
มหาวิทยาลัยนเรศวร โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยยิ่ง แด่การจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2533 – 2535)
.
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขณะที่เพจ หอปรัชญารัชกาลที่9
ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้ง ได้ถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การจากไปของท่านนับเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงของ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอน้อมรำลึกในคุณูปการ คุณธรรม และผลงานอันทรงคุณค่า ที่ท่านได้อุทิศเพื่อวงการวิชาการและสังคม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง แห่งการทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง
ขอให้ดวงวิญญาณของท่าน สถิตสู่สัมปรายภพอันสงบเย็น และร่มรื่นนิรันดร์ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ด้านเพจ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มจร
ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ (ราชบัณบัณฑิต) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการถึงอนิจกรรมของท่านผู้ซึ่งมีอุปการคุณ ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University)
ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการถึงแก่อนิจกรรมของท่าน ผู้มีคุณูปการยิ่งต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะครู นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ด้าน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต : สิงห์รังสิต โพสต์ข้อความระบุว่า
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัย ต่อการจากไปของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
(อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)