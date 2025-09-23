ห่วงทีโออาร์’แท็บเล็ต/โน๊ตบุ๊ก’ล็อกสเปก จี้สพฐ.เคลียร์ข้อมูล-อุดช่องโหว่ กันข้อครหา

ห่วงทีโออาร์’แท็บเล็ต/โน๊ตบุ๊ก’ล็อกสเปก ‘บิ๊กเขต’จี้สพฐ.เคลียร์ข้อมูล-อุดช่องโหว่ กันครหาซ้ำรอยฟุตซอล-เปิดกว้างจัดซื้อ
นายธนชน มุทาพร ที่ปรึกษาชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย และประธานเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย (ค.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ดำเนินการเช่าซื้ออุปกรณ์เสริมการสอน อาทิ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค และโครมบุ๊ค ตามนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หรือ Anywhere Anytime นั้น เท่าที่ดู มีเจตนากระจายอำนาจให้กับเขตพื้นที่ฯ ได้ดำเนินการเลือกอุปกรณ์เสริมการสอน ที่เหมาะสมกับบริบทของตัวเอง แต่จากข้อมูลหลายเขตพื้นที่ฯยังมีความกังวล โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนร่างขอบเขตงานหรือทีโออาร์ในส่วนของคุณสมบัติหรือสเปกเครื่อง ซึ่งเคยมีบทเรียนจากกรณีปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล ประกอบกับการดำเนินการตามนโยบายนี้ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะสังคมจับจ้องและคอยตรวจสอบความผิดปกติอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้มีหลายฝ่ายต้องการให้สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด แต่ถ้าทำแบบนั้นจริง ก็จะโดนตั้งคำถามว่าเป็นการรวบอำนาจ ดังนั้นสิ่งที่ควรทำ คือ ต้องไม่ทำให้เขตพื้นที่ฯหรือโรงเรียนเข้าใจว่ามีการล็อกสเปกและเปิดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือประกวดราคากันอย่างเป็นธรรม
“เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมาสพฐ.ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงงบประมาณที่นำมาใช้ และการให้อิสระเขตพื้นที่ฯในการหาผู้รับจ้าง ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่อาจมีหลายโรงเรียนยังไม่เข้าใจ ดังนั้นสพฐ.ควรออกมาชี้แจงเพิ่มเติมให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เด็กไทยเสียโอกาส ซึ่งในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ก็มีการมอบอุปกรณ์ให้เด็กใช้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ดังนั้นควรจะอุดช่องโหว่และสร้างความมั่นใจ ว่าจะไม่มีการซ้ำรอยแบบกรณีสนามฟุตซอลอย่างแน่นอน”นายธนชน กล่าว
นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่ เขต 1และนายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่านโยบายนี้เป็นเรื่องที่ดี เด็กควรมีอุปกรณ์เสริม ไว้ใช้ในการเรียน แต่ยอมรับว่า มีความกังวลเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ว่าจะมีปัญหา ดังนั้นหากมีการขยายผลในระยะต่อไป อยากให้ตัวแทนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู จากภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการหารือจัดทำสเปกที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน แต่ปัจจุบัน สถานการณ์การเมืองเกิด มีความเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความกังวล โดยเฉพาะกลุ่มครูพัสดุการเงินที่ต้องเข้ามาเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง