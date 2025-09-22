ยกนิ้วให้ : เด็กสาธิต จุฬาฯ เจ๋ง คว้าแชมป์เขียนโปรแกรมนานาชาติ

|ที่มา
|คอลัมน์ : ยกนิ้วให้
ยกนิ้วให้ฉบับ นี้ขอแสดงความยินดีกับ น้องอาชิ ด.ช.กันต์ธีร์ ศรีกรีพุทธนะ อายุ 10 ปี นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (2nd Place) รุ่น Track 1: Climate Awareness Challenge (Ages 6–11) ในการแข่งขัน International Coding Olympiad 2025 (https://www.computingolympiad.org/)
การแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับนานาชาติที่รวบรวมเยาวชนคนเก่งจากทั่วโลก เพื่อแสดงศักยภาพด้านการเขียนโค้ดและนวัตกรรมดิจิทัล เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2568
Coding กับสิ่งแวดล้อม: เมื่อเทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อน SDG13
โดยสิ่งที่ทำให้ผลงานครั้งนี้โดดเด่น ไม่เพียงเป็นการแสดงศักยภาพด้านการเขียนโค้ดของเด็กไทยเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับประเด็น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDG13: Climate Action)
ด.ช.กันต์ธีร์ เปิดเผยว่า โครงการที่ส่งเข้าประกวด คือ อนิเมชันและมินิเกมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ออกแบบให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้เรื่องโลกร้อนและภัยคุกคามทางธรรมชาติ ผ่านการเล่นเกมในรูปแบบสนุกสนาน ตัวอย่างเช่น เกมที่ให้ผู้เล่นเก็บพลังงานสะอาดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล การแยกขยะ การดับไฟป่า หรือเกมที่จำลองผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่าและมลพิษทางอากาศ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นตระหนักถึงผลลัพธ์ของการกระทำต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริง
“จุดเริ่มต้นของการเขียนโปรแกรม คือที่โรงเรียนมีการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเริ่มเรียนวิทยาการคำนวณตั้งแต่ชั้นป.1 และที่โรงเรียนมีการจัดเรียนเสริมหลังเลิกเรียนโดยมีการสอน Scratch จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้สนใจการเขียนโปรแกรม Scratch และได้ไปเรียนรู้ต่อยอดโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน เรียนออนไลน์เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี และฝึกฝนเขียนโปรแกรม ทำอนิเมชัน เกมต่าง ๆ ตลอดจนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับชาติและนานาชาติในหลายเวทีการแข่งขัน โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการเรียน Coding ต่าง ๆ ตั้งแต่ Scratch, Roblox, Thunkable และปัจจุบันกำลังเรียน Python ในส่วนของ Data Analytics และ AI ส่วนอนาคต ผมอยากเป็นคุณหมอ และคิดว่าน่าจะใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ Data Analytics และ AI มาช่วยเป็นส่วนในการวิจัย หรือวิเคราะห์การรักษาโรคได้ครับ” ด.ช.กันต์ธีร์ กล่าว
การนำ เกมและอนิเมชัน มาผสานเข้ากับประเด็นสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจเรื่อง Climate Change ได้ง่ายขึ้น แต่ยังเป็นการสร้าง “แรงบันดาลใจ” ให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและร่วมลงมือแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยพลังสร้างสรรค์ของตนเอง
เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ มาจาก การส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียน ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลอง คิดค้น และลงมือทำจริง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ให้การสนับสนุนด้านการเรียนรู้ Coding และโครงงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) ความสำเร็จของเด็กชายกันต์ธีร์สะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาไม่จำกัดอยู่แค่ห้องเรียน แต่สามารถขยายไปสู่เวทีนานาชาติ และสร้างผลลัพธ์ที่ส่งต่อไปถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง
ความสำเร็จใน International Coding Olympiad 2025 จึงไม่เพียงเป็นรางวัลสำหรับเยาวชนคนหนึ่ง แต่เป็นสัญลักษณ์ของ ความหวังและพลังการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังงอกเงยในใจของเยาวชนไทยรุ่นใหม่
เก่ง ๆ แบบนี้ต้องยกนิ้วให้