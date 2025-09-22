การศึกษาสู่เศรษฐกิจ : แชมพูหัวแปรงซิลิโคน โมเดลธุรกิจยุคใหม่

|ที่มา
|คอลัมน์ : การศึกษาสู่เศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา งานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอแผนธุรกิจ Startup Showdown สนามประลองไอเดียธุรกิจ พิชิตเงินรางวัล ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Young Startup Entrepreneur)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Nova ประกอบด้วย นายรัชชานนท์ รัตนวิจิตร, น.ส.อารยา หงวนถนอม, น.ส.วรรณนิศา สุริโย และ น.ส.ชนาภา สุวรรณชัย คณะบริหารธุรกิจ นำเสนอผลิตภัณฑ์แชมพูหัวแปรงซิลิโคน
นายรัชชานนท์ ตัวแทนทีม Nova เล่าว่า ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพ และต้องการผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะแชมพูหรือยาสระผม แก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง หนังศีรษะมัน แต่ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรที่อยู่ในตลาดไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
ดังนั้นจึงต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่นำเรื่องของประสิทธิภาพ นวัตกรรม และประสบการณ์ มาผสานรวมกัน สู่แนวคิดผลิตภัณฑ์แชมพูหัวแปรงซิลิโคน ที่มาพร้อมกับหัวแปรงซิลิโคนนวดศีรษะ โดยส่วนของแชมพูเลือกใช้สารสกัดจากดอกแก้วเป็นส่วนผสมหลัก สรรพคุณช่วยลดการหลุดร่วง บำรุงเส้นผมให้แข็งแรง ลดอาการคัน ให้กลิ่นหอมของธรรมชาติ
สำหรับโมเดลธุรกิจนี้ได้สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด เน้นส่งมอบประสบการณ์และนวัตกรรมที่มีราคาเข้าถึงได้ เชื่อว่าจะนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นจริงได้ในอนาคต