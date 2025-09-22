‘วรัท’ ยอมรับหลักสูตรอบรมลูกเสือล้าสมัย สลช.เร่งปรับปรุงใหม่

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการทดลองนำร่องโปรแกรมการฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ว่า ขณะนี้การทดลองนำร่องโปรแกรมฝึกอบรมลูกเสือฯ ซึ่งได้ทดลองนำร่องในสถานศึกษากว่า 400 แห่งทั่วประเทศนั้น ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และภายในเดือน ก.ย.นี้จะสรุปผลการทดลองนำร่อง เบื้องต้นเท่าที่รับฟังเสียงตอบรับจากครูลูกเสือภายในโรงเรียนพบว่าครูยังไม่เข้าใจในวิธีการลูกเสือว่ามีกระบวนการที่ถูกต้องเป็นอย่างไร และยังไม่สามารถนำโปรแกรมฝึกอบรมลูกเสือฯนี้ไปผนวก หรือสอดแทรกเข้ากับวิชาอื่น ๆ ที่สอนอยู่แล้วได้อย่างไร ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) จะต้องสร้างความเข้าใจวิธีการเรียนการสอนที่ถูกต้องต่อไป
ทำหน้าที่เลขาธิการ สลช. กล่าวอีกว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการฝ่ายลูกเสืออยู่ระหว่างการยกร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรมใหม่ ซึ่งในระหว่างนี้ก็จะพิจารณาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมลูกเสือใหม่อย่างรอบด้าน รวมถึงการนำข้อมูลที่ได้จากทดลองนำร่องโปรแกรมฝึกอบรมลูกเสือฯ ที่ สลช.จะต้องนำผลสรุปผลการทดลองนำร่อง ทั้งข้อดี ข้อเสีย อุปสรรคปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาให้คณะอนุกรรมการฝ่ายลูกเสือฯ ได้ใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำเป็นข้อบังคับในการฝึกอบรมลูกเสือใหม่ทั้งหมด โดยภายในปีงบประมาณ 2569 นี้ สลช.ตั้งเป้าจะดำเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จ และสามารถนำโปรแกรมการฝึกอบรมลูกเสือใหม่ประกาศให้สถานศึกษานำไปใช้ปฏิบัติได้หลังจากนั้น
“ต้องยอมรับว่าหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจัดทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 มีการใช้มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน บางเรื่องต้องมีการทบทวน ปรับปรุงใหม่ ให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย สนุกสนาน ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง เมื่อโปรแกรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือเป็นที่น่าสนใจก็จะช่วยดึงดูดให้เด็กและเยาวชนหันที่จะเข้ามาเรียนลูกเสือมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากโปรแกรมหรือหลักสูตรที่โดนใจเด็กและเยาวชนแล้ว ครูผู้สอนวิชาลูกเสือก็ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการลูกเสือ สามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และสนุกกับการเรียนด้วย เพราะไม่เช่นนั้นก็คงไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ สลช.จะต้องพัฒนาทั้งโปรแกรมหรือหลักสูตร และครูผู้สอนไปพร้อม ๆ กันด้วย” ดร.วรัท กล่าว