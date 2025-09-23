สพฐ.จัดซื้อ’แท็บเล็ต/โน๊ตบุ๊ก’ไร้ปัญหา 118 เขต พร้อมแจกอุปกรณ์ถึงมือเด็กเทอม2/2568นี้
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าการเช่าซื้ออุปกรณ์เสริมการสอน อาทิ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค และโครมบุ๊ค ตามนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หรือ Anywhere Anytime ซึ่งได้มอบอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 118 เขตทั่วประเทศเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้ตรงกับความต้องการและเกิดความสะดวกในการซ่อมแซมตามบริบทของเขตพื้นที่ฯต่างๆ
“จากการติดตามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า มีขั้นตอนของการจัดทำทีโออาร์หรือการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยดี และ 118 เขตพื้นที่ฯยืนยันว่าสามารถดำเนินโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้คือวันที่ 30 กันยายนอย่างแน่นอน ฉะนั้นขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าต่อไปนี้นักเรียนและครูจะสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาของประเทศไทยซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็ตามโรงเรียนที่ได้รับอุปกรณ์จะเริ่มแจกอุปกรณ์สื่อดิจิทัลดังกล่าวได้ในภาคเรียนที่ 2/2568”ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว
ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำกับผู้บริหารเขตพื้นที่ฯในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งเหลือเวลาอีก 1 สัปดาห์จะหมดเวลาการใช้งบประมาณ ในส่วนของงบลงทุน ที่ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 กำหนดไว้ว่าให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ โดยในอดีตที่ผ่านมาเคยไม่สามารถใช้งบประมาณได้ทันและถูกพับไป 4-5 ร้อยล้านบาท แต่ในปีนี้จากการติดตามอย่างเข้มข้นของสพฐ.กับทางโรงเรียนและเขตพื้นที่ฯที่ได้รับงบประมาณในส่วนนี้พบว่ามีความเสี่ยงที่งบจะถูกพับไปเพียง 3-4 ล้านบาทเท่านั้น ถือเป็นความสำเร็จในการติดตามช่วยเหลือเขตพื้นที่ฯและโรงเรียนอย่างเข้มข้นเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
“ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวผมยังได้ฝากให้ทุกเขตพื้นที่ได้เฝ้าระวังพายุรากาซา ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย โดยเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับโรงเรียนที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุหากเกิดอุทกภัยจนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ รวมถึงการจัดหาพื้นที่ในการอพยกนักเรียนและครูอย่างปลอดภัยด้วย” เลขาธิการกพฐ.กล่าว