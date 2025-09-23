‘จุฬาฯ’ นำวงดุริยางค์ไทยเยาวชน โชว์ศิลปวัฒนธรรมฉลอง ความสัมพันธ์ 60 ปีไทย–เปรู

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(Chulalongkorn University Thai Traditional Youth Orchestra : ChulaThaiYO) พร้อมนิสิตนักดนตรีและนักแสดงจากคณะครุศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ขึ้นเวทีการแสดง ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู เมื่อวันที่ 16–17 กันยายน 2568 สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ตอกย้ำบทบาทการใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นพลังแห่งการทูตวัฒนธรรม ตามนโยบาย “CU Togetherness” ของ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ ที่มุ่งขยายความร่วมมือสู่สากล และนโยบาย “Chula Social Engagement for Cultural Sustainability” ที่มุ่งใช้ศิลปวัฒนธรรมขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยนำวง ChulaThaiYO ไปเปิดการแสดงสองวัน มี ผศ.ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นหัวหน้าคณะ การแสดงวันแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 ณ โรงละครเทศบาลกรุงลิมา (Teatro Municipal de Lima) โรงละครเก่าแก่และทรงเกียรติที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเปรู มีผู้ชมเข้าชมเต็มความจุของโรงละครจำนวนกว่าพันคน ส่วนการแสดงวันที่สองเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 จัดขึ้น ณ โบราณสถาน Huaca Pucllana เขต Miraflores กรุงลิมา ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี สร้างบรรยากาศที่งดงามและน่าประทับใจ
การแสดงทั้งสองวันได้รับเกียรติจากนายเอลเมอร์ โฮเซ่ เฮอร์มัน โกนซาโล ชีเอเลอร์ ซัลเซโด้ (Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเปรู เข้าร่วมงาน ซึ่งได้กล่าวชื่นชมการแสดงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าเป็นสะพานทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า เชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและเปรูได้อย่างงดงาม นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญเข้าร่วม อาทิ นายพิษณุ โสภณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา นายตรีเทพ นพคุณ อัครราชทูตที่ปรึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ที่นำมาสู่เวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งดนตรีและนาฏศิลป์ อาทิ โหมโรงมหาราช เพลงชุดเจ้าพระยา : สายน้ำแห่งกาลเวลาและอารยธรรม ผลงานการประพันธ์ของ รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ รองอธิการบดีจุฬาฯ เครื่องสาย บรรเลงเดี่ยวรับร้อง เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น โขน ตอนยกรบ เซิ้งโปงลาง ระบำกินรีร่อน และมโนราห์บูชายัญ ปิดท้ายด้วยการรำวงร่วมกันระหว่างศิลปินไทยและผู้เข้าร่วมจากประเทศเปรู
บรรยากาศการแสดงทั้งสองวันเต็มไปด้วยผู้ชมที่เข้าชมเต็มความจุของสถานที่ เสียงปรบมือกึกก้องและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมทุกคน สะท้อนถึงความสำเร็จอันงดงาม และเป็นบทพิสูจน์ถึงพลัง Soft Power ไทยที่สามารถสื่อสารความงดงามของดนตรีและนาฏศิลป์ไทยสู่สายตานานาชาติได้อย่างสง่างาม
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากการควบคุมและกำกับการแสดงโดย อ.ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ ผศ.ดร.มาลินี อาชายุทธการ อ.ดร.ศักย์กวิน ศิริวัฒนกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ อ.เฉลิมพันธ์ ฤาวิชา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่บนเวทีโลก เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตอันยาวนาน และร่วมสร้าง มิตรภาพระหว่างไทยและเปรูให้แน่นแฟ้นและยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ การเดินทางและการแสดงในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี ภายใต้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกระทรวงการต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอกราบขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศมา ณ โอกาสนี้ ที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของภารกิจวัฒนธรรมไทยในต่างแดนครั้งประวัติศาสตร์นี้