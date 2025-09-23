ชุมทางครู : ราชมงคลพระนคร รับสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสากล

|ที่มา
|คอลัมน์ : ชุมทางครู
|ผู้เขียน
|ดอกมะเขือ
๐…เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันภาษา เปิดสอนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระดับสากล หลักสูตรประกาศนียบัตร จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมี.ค. – ส.ค.69 โดยเปิดให้บุคคลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช., ปวส. ที่มีความสนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต แต่มีเวลาอย่างจำกัดได้ศึกษาต่อ สนใจสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ม.ค. 69 สอบถามโทร 02 665 3777 ต่อ 8321…
๐…สสวท. เพิ่มทักษะการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) คุณครูป.1 กับแนวทางการจัดกิจกรรมเรื่อง ฝนตกน้ำท่วม สร้างความเข้าใจให้ชั้นเรียนโดยแสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนและครบถ้วนจากปัญหาที่มีเงื่อนไข พร้อมสื่อและใบกิจกรรมให้ใช้งาน มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มความเข้าใจรวมทั้งข้อเสนอแนะในการจุดประกายให้ชั้นเรียนด้วย คลิกใช้งานฟรีที่คลังสื่อการสอน MyIPST สสวท. https://myipst.ipst.ac.th/medias/search?keyword=ฝนตกน้ำท่วม…
๐… แมคโดนัลด์ ประเทศไทยสร้างกิจกรรมจิตอาสาตลอดเดือนก.ย. ทุกท่านยังสามารถร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ พร้อมส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยเด็กและครอบครัว ผ่านแคมเปญ ‘McHappy Day’ กับถุงเท้าลิมิเต็ด ‘Peek-A-Boo Socks’ ลายคาแรกเตอร์ Grimace และ Hamburglar เพียงคู่ละ 199 บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิโรนัลด์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้ได้อยู่ใกล้กัน ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ที่ร้านแมคโดนัลด์ ทุกสาขา ที่ร่วมรายการ และ บริการแมคไดร์ฟ ทรู รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook.com/McThai