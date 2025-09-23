สกศ.เปิดงานสัมมนา DQ Power 2025 เน้นสมดุลชีวิตโลกกายภาพ-ดิจิทัล
เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรม แบบเปิดเพื่อพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Open Innovation 2025) ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการ “DQ Power เสริมพลังเครือข่ายความฉลาดทางดิจิทัลในยุค AI” โดยมี นายนิติ นาชิต รองเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน กว่า 300 คน เข้าร่วม
นายประวิต กล่าวว่า ปัจจุบันการปรับตัวในยุคดิจิทัลใช้ชีวิตในโลกสองใบ คือ โลกกายภาพ และ โลกดิจิทัล โดยเฉพาะเด็กที่ใช้เวลาในโลกดิจิทัลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น การศึกษาจึงต้องเน้นการสร้าง ความสมดุลในการใช้ชีวิต มนุษย์เป็นผู้สร้างไม่ใช่มนุษย์ผู้เสพ เทคโนโลยีจะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้ที่สร้างนวัตกรรมกับผู้ที่เพียงแค่ใช้งาน การศึกษาจึงควรส่งเสริมให้เด็กมีทักษะและทัศนคติของ “มนุษย์ผู้สร้าง” เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ ระบบการศึกษาจึงต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเด็นสำคัญคือ การเปิดกว้างและยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อรองรับความสามารถที่หลากหลายของเด็ก การพัฒนาระบบการประเมินที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต มีการจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด การผลิตครูดึงคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นครู เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กได้อย่างเต็มที่
ด้าน นายนิติ กล่าวว่า งานนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการศึกษาโดยใช้ Digital Quotient (DQ) หรือ ความฉลาดทางดิจิทัล เป็นพื้นฐานในการพัฒนาในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประเด็นหลักคือการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาอย่างรวดเร็วจนบางครั้งอาจตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ดังนั้น สถาบันการศึกษาได้นำแนวคิด DQ มาปรับใช้ในการทำงานและบริหาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดแสดงนิทรรศการ การถอดบทเรียนจากความสำเร็จ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาต่อไป สำหรับเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนและผู้ที่อยู่ในโลกดิจิทัลให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและอยู่รอดได้ในโลกดิจิทัล สำนักงานฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้นำแนวคิดนี้ไปขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติเพื่อร่วมกันพัฒนาต่อไป