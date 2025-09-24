‘ธนุ’ ฝากงานบิ๊กกพฐ.ป้ายแดง สานต่อบดภาระครู แก้หนี้ ผลักดันวิชาประวัติศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้พูดคุยกับ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)คนใหม่ ซึ่งจะมารับหน้าที่แทนตนที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายนนี้ รวมถึงได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารกพฐ.คนอื่นๆว่า หน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็คือต้องขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลดภาระครู เรื่องนี้แม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลอย่างไรก็ตามก็ต้องทำให้ได้ เพราะหน้าที่หลักของครูคือการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
“ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่งานในห้องเรียนต้องพยายามลดให้ได้มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันสพฐ.ก็ได้มีการประกาศลดงานเอกสารต่างๆของครูไปกว่า 50 รายการและยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ ขณะนี้สพฐ.ยังเดินหน้าเก็บข้อมูลดูว่างานใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนก็จะมีการประกาศลดงานเหล่านั้นตามมาอีกแน่นอน อย่างไรก็ตามผมก็ได้เน้นย้ำกับทางเลขาธิการกพฐ.คนใหม่และผู้บริหารในเรื่องของ วิทยฐานะ สวัสดิการ การแก้หนี้ และการโยกย้าย โดยขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงยังฝากเรื่องของการผลักดันวิชาประวัติศาสตร์ตามนโยบายของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการศธ.ด้วยเช่นกัน”ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว
ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนไม่มีความกังวลต่อคณะผู้บริการกพฐ.ชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมาทั้งหมด เนื่องจากผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้เกิดจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนของรัฐมนตรีว่าการศธ.และผู้บริหารระดับสูงของศธ.ว่าจะสามารถเข้ามาขับเคลื่อนและพัฒนาสพฐ.ให้ไปในทางที่ดีได้ และตนเชื่อว่าผู้บริหารใหม่ทุกคนที่เข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่จะสานต่อภารกิจสำคัญของสพฐ.ได้อย่างแน่นอน
“ในส่วนของผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 25-26 กันยายนที่จะถึงนี้ ผมจะมีการเรียกผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯทั่วประเทศมาประชุมและกำชับประเด็นที่จะต้องขับเคลื่อนตามที่ได้กล่าวไปอีกครั้ง ให้นโยบายเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้และมีการดำเนินการอย่างชัดเจน”ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว