มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มทร. 9 แห่ง กับสถาบันการอาชีวศึกษา
วันที่ 22 กันยายน ที่มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี (ประธาน ทปอ.มทร.) พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กับสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสายอาชีพ การวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและสังคม อีกทั้งยังมุ่งสนับสนุนการทำวิจัยร่วมระหว่างคณาจารย์และบุคลากรของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนข้ามสถาบันได้
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงทางการศึกษา (Education pipeline) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากสถาบันการอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อใน มทร. การยกระดับคุณวุฒิการศึกษาของครูและคณาจารย์ การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างผู้ประกอบการในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ความร่วมมือดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี และสามารถขยายหรือปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศอย่างยั่งยืน