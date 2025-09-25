27 ปี ‘มฟล.‘ ตั้งเป้าสู่ ’ฮับการศึกษา-การแพทย์‘ ในอนุลุ่มแม่น้ำโขง – ปักธง ม.ชั้นนำอาเซียน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี มฟล.กล่าวนำเสนอรายงานในการจัดงานฉลองครบรอบ 27 ปีแห่งการสถาปนา ยืนยันบทบาทสำคัญในการเป็น “พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง” ภายใต้แนวคิดหลัก “Driving Force for well-being and sustainable future” ที่ขับเคลื่อนสังคมไทยและภูมิภาคสู่ความเป็นอยู่ที่ดี และอนาคตที่ยั่งยืน โดยมี ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรมการสภา ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วม ว่า การดำเนินการของ มฟล.มีหลักยึด 4 ประการ ในการดำรงรอยตามพระราชปณิธาน ”ปลูกป่า สร้างคน“ การรักษาจุดแข็งด้านความเป็นนานาชาติ การปรับตัวแบบ New Different Better และการสร้าง Opportunity for All ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การพัฒนาการตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 27 ในด้านต่างๆ เช่น จำนวนนักศึกษา บุคลากร และผลงานวิจัย นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึง บทบาทในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มีพันธกิจในการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี และอนาคตที่ยั่งยืน ผ่านการสร้างพลเมืองโลก การวิจัยสร้างคุณค่า
ผศ.ดร.มัชฌิมากล่าวอีกว่า ตลอด 27 ปีที่ผ่านมา มฟล.ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด จากจุดเริ่มต้นที่มีนักศึกษาเพียง 62 คน บุคลากร 60 คน และเปิดสอนเพียง 2 หลักสูตร จนถึงปัจจุบันที่มีนักศึกษา 15,534 คน ประกอบด้วย นักศึกษาไทย 13,825 คน และนักศึกษาต่างชาติ 1,709 คนจาก 41 ประเทศ พร้อมบุคลากรทั้งสิ้น 2,897 คน มีการขยายตัวของหลักสูตรจาก 2 หลักสูตร เป็น 76 หลักสูตร ใน 15 สำนักวิชา โดยมีบัณฑิตสะสมกว่า 45,298 คน ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ซึ่งหลายคนได้ไปทำงานในต่างประเทศใน 41 ประเทศทั่วโลก
“มฟล.ได้ก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีผลงานวิจัยสะสม 5,121 ผลงาน และทรัพย์สินทางปัญญา 352 ผลงาน โดยมีผลงานตีพิมพ์คุณภาพสูง (Tier 1) จำนวน 562 งาน มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยที่โดดเด่น อาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยเชื้อรา ที่มีคอลเลกชันเชื้อราที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และค้นพบเชื้อรามาแล้วกว่า 900 ชนิด พร้อมด้วยศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร และสถาบันชาและกาแฟ ที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ SMEs” ผศ.ดร.มัชฌิมากล่าว
ผศ.ดร.มัชฌิมากล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มฟล.ได้พัฒนาตนเองเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับภูมิภาค Regional Medical Hub ที่สำคัญของภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลทันตกรรมให้บริการแบบครบวงจร ยึดหลัก 3Ps คือ Promotion, Prevention และ Prediction ตลอดจนก้าวสู่การเป็น Smart Campus และ Connected University ผ่านการพัฒนา MFU Super App ที่ให้บริการ Workflow Automation, AI Assistant, Data Analytics รวมถึง บริการต่างๆ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Campus
“สำหรับวิสัยทัศน์ และอนาคต มฟล.มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมฟล.อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการก่อสร้างสำคัญ ได้แก่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ หอพักบุคลากรทางการแพทย์ และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคติดต่อ เพื่อรองรับการเป็น Education Hub และ Medical Hub ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป” ผศ.ดร.มัชฌิมากล่าว
ศ.พิเศษ ดร.วันชัย กล่าวภายหลังมอบทุนให้กับนักศึกษา มฟล.ว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนกว่า 1 พันคน ที่มีผู้สนับสนุนต่างๆ ซึ่งตรงกับเจตนาที่ดีของ มฟล.ที่จะต้องไม่มีนักศึกษาคนใดหลุดจากระบบไปเพราะความยากจน และทำให้ผู้ให้ทุนรู้สึกไม่เสียประโยชน์ และจะให้ทุนการศึกษามากขึ้นในทุกๆ ปี โดยปีนี้ได้รับทุน 26 ล้านบาท และปีหน้าหวังจะได้รับทุนมากๆ ยิ่งขึ้นไป ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าชื่นชมยินดีของพ่อแม่ ผู้ให้ทุน และอาจารย์