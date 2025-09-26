‘สุรศักดิ์’ เข้าอว. วันแรก ซินแสแนะ นั่งเก้าอี้ รมว. 20 นาทีเอาฤกษ์เอาชัย มั่นใจขับเคลื่อนทำงานเต็มที่
เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 26 กันยายน ที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินทางเข้าทำงานที่ อว.วันแรก โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของ อว., นายศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดอว. และบุคลากรในอว. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เดินทางมามอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ ในโอกาศที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการอว. อย่างเป็นทางการ
จากนั้นนายสุรศักดิ์ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ก่อนจะเดินทางไปไหว้ศาลพระภูมิชัยมงคล บริเวณอาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดอว. (ศรีอยุธยา) และสักการะพระพุทธรูปประจำห้องทำงาน ชั้น 22 อาคารอุดมศึกษา ก่อนจะเดินทางกลับมาที่สำนักงานปลัดอว. (โยธี) เพื่อเข้ามานั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งเป็นระยะเวลา 20 นาทีตามคำแนะนำของซินแสส่วนตัว หลังจากนั้นได้เดินทางกลับมาที่โถงชั้นที่ 1 เพื่อถ่ายภาพกับผู้บริหารระดับสูงของอว.
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยระยะเวลาจำกัด 4 เดือนที่นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีได้ประกาศชัดเจนว่าจะมีการยุบสภาเกิดขึ้น ซึ่งจะเริ่มนับถอยหลังหลังจากที่มีการแถลงนโยบายกับรัฐสภาในสัปดาห์หน้า และทุกกระทรวงในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ ตามที่นายกฯได้กล่าวไว้ว่าต้องใช้เวลา 24 ชั่วโมง 7 วันให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน ซึ่งรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่รู้ระยะเวลาตัวเอง ฉะนั้นรัฐมนตรีทุกคนจะต้องมีการวางกรอบระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนและเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม
“สำหรับการเข้ามาบริหารอว. สิ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่หลักของอว.เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่เวทีโลกได้ ซึ่งในภาพรวมคงจะต้องมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในการพัฒนา รวมไปถึงการจัดการกับภัยธรรมชาติที่อว.มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องทำงานบูรณาการร่วมกับรัฐบาล และปัญหาเศรษฐกิจ การวิจัยต่างๆที่อว.เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งที่ต้องขับเคลื่อน แต่ในตอนนี้อยากให้นายกฯได้แถลงนโยบายอย่างเป็นทางการกับรัฐสภาก่อน หลังจากนั้นผมจะมาขยายนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอว.และมีการมอบหมายให้ขับเคลื่อนต่อไปอีกครั้งหนึ่ง”นายสุรศักดิ์ กล่าว
นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนด้านอื่นๆก็เป็นสิ่งที่อว.จะต้องทำอย่างเต็มที่และมั่นใจว่าบุคลากรของอว.จะสามารถร่วมกันขับเคลื่อนได้ รวมไปถึงสิ่งที่อดีตรัฐมนตรีว่าการอว.อย่าง น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ได้มีการวางรากฐานไว้ ฉะนั้นตนจะไม่พยายามทำให้การเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการอว.เป็นต้นเหตุให้งานที่เดินอยู่สะดุด แต่มีหน้าที่ที่จะต้องสนับสนุนต่อเนื่อง ฉะนั้นนโยบายใหม่ที่จะมอบให้ก็ต้องเป็นรูปแบบแผนการดำเนินงานระยะสั้นที่ทำให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว หรือ quick win และ สานต่อนโยบายเดิมที่ดีต่อไปด้วยกัน
“จากประสบการณ์ที่เคยบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และได้เข้ามาบริหารในระดับอุดมศึกษากับอว.สิ่งที่เห็นคือทุกอย่างจะไม่เหมือนกัน 100 เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีความต่อเนื่องจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผมแอบไปดูนโยบายดูการขับเคลื่อนต่างๆก่อนมอบนโยบายก็พบว่า หลายๆเรื่องมีการเกี่ยวโยงกับนโยบายของศธ.และต่อยอดซึ่งกันและกัน ฉะนั้นการทำงานที่นี่ทำให้ผมค่อนข้างที่จะมีข้อมูลและมีแนวทางและมั่นใจว่าสามารถขับเคลื่อนงานต่อได้ทันที ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัดโดยที่ไม่ต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด ซึ่งหลังจากเตรียมความพร้อมกับบุคลากรแล้วจะมีการทำงานทันทีภายในสัปดาห์หน้า”นายสุรศักดิ์ กล่าว