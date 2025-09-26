ราชมงคลพระนคร จับมือ 2 มูลนิธิ สร้างเครือข่ายวิชาการ ปั้นนวัตกรสังคมด้วยสตาร์สะเต็มส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ได้สร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการที่เข้มแข็ง โดยจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และมูลนิธิสตาร์สะเต็มส์เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืน โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย ที่ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา
ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการศึกษาอบรม วิจัย เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางปัญญา สตาร์สะเต็มส์ (STAR STEMS) รวมถึงการร่วมมือทางวิชาการในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ และการแปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตามแนวคิดกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หมอพร)
ดร.ณัฐวรพล กล่าวว่า พันธกิจของมหาวิทยาลัยคือ การสร้างนวัตกรพระนคร ที่มีความเสียสละ นำความรู้ไปช่วยเหลือสังคม เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาที่ว่า “เรียนที่ไหนก็เรียนได้ แต่จบที่ราชมงคลพระนคร มีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์”
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ กล่าวว่า มูลนิธิฯได้ร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี และการได้ร่วมมือกับราชมลคลพระนครในครั้งนี้จะสามารถสร้างจิตสำนึกเยาวชนให้รู้จักรักและหวงแหนต้นไม้ โดยเฉพาะการรักษาพันธุ์พืชที่สูญพันธุ์ให้กลับคืนมา โดยครั้งนี้ได้ นางกิติยา โสภณพนิช กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และ ดร.เศรษฐฐากรณ์ วงษ์อารยะสกุล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายมูลนิธิฯ เข้าร่วมด้วยลงนามด้วย
ขณะที่ พล.อ.พหล สง่าเนตร ประธานกรรมการมูลนิธิสตาร์สะเต็มส์ฯ กล่าวว่า มูลนิธิฯมีเครื่องมือในการพัฒนาคนให้เป็นคนดี อันจะนำไปสู่สังคมที่ดี พร้อมจัดการหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่ระเบียบโลกใหม่ต่อไป โดยมี พล.ท.ดร.สมเกียรติ สัมพันธ์ และ พ.อ.เพิ่มพร จงประสิทธิ์ กรรมการมูลนิธิ ร่วมลงนาม