|ที่มา
|สกร.น่ารู้
ดอกไม้กำมะหยี่ หลักสูตรสร้างรายได้
ศกร.ตำบลสวนหลวง จ.สมุทรสาคร ได้พบกับผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดที่น่าสนใจ คือ “ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่” ซึ่งมีความสวยงาม สามารถเก็บได้นาน โดยไม่เหี่ยวเฉาเหมือนดอกไม้จริง
น.ส.พนาไพร แก่นไม้ ครูศกร.ตำบลสวนหลวง เล่าว่า จุดเริ่มต้นของอาชีพนี้เกิดจากแม่ค้าท่านหนึ่งที่เคยปลูกต้นไม้เพื่อจำหน่าย แต่ประสบปัญหาต้นไม้ตายบ่อยครั้ง ทำให้ต้องหาทางเลือกใหม่ที่สามารถผลิตและจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สูญเสียต้นทุน เมื่อได้เล่นแอปพลิเคชัน TikTok จึงพบคลิปสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ไม่ตาย และสามารถเก็บไว้ขายในวันถัดไปได้ จึงเริ่มฝึกทำและนำไปจำหน่ายในตลาดนัด
จากนั้น นายสยาม ชูกร ผู้อำนวยการศกร.อำเภอกระทุ่มแบน ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์นี้ จึงมอบหมายให้ศกร.ตำบลสวนหลวง นำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอาชีพ “การประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่” ซึ่งสามารถสร้างสรรค์เป็นดอกไม้หลากหลายชนิด เช่น ดอกกุหลาบสำหรับวันวาเลนไทน์ ดอกมะลิและพวงมาลัยสำหรับวันแม่แห่งชาติ
หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนรู้เพียง 5 ชั่วโมงมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
สอบถามโทร.082-9763663