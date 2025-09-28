‘นฤมล-ธรรมนัส’ ลงพื้นที่พิจิตร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย สั่งเร่งเยียวยา ซ่อมบำรุง
เมื่อวันที่ 28 กันยายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมคณะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับสถานศึกษาหลายแห่งในพื้นที่ โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ
นางนฤมล กล่าวว่า ได้มีโอกาสพบปะกับคุณครูและผู้บริหารสถานศึกษากว่า 200 คน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ รวมถึงรายงานผลกระทบที่เกิดจากพายุหลายระลอก และเตรียมการรับมือกับพายุที่จะเข้ามาอีกในระยะต่อไป สำหรับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้มอบหมายผู้บริหารในพื้นที่เร่งดูแล ทั้งการมอบถุงยังชีพ เครื่องใช้จำเป็นให้แก่ครูและผู้ปกครอง รวมถึงการประสานงบประมาณเยียวยา โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการว่า หลังการแถลงนโยบายรัฐบาลเสร็จสิ้นวันที่ 30 กันยายนนี้ จะสามารถใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนได้ทันที ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กำลังเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย
“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก็ได้นำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Centerเข้ามาช่วยซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถือเป็นการลดภาระของพี่น้องประชาชน จากนี้จะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งงบประมาณและเครื่องมือ เพราะเรามีบุคลากรพร้อมแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ให้ อาชีวศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติ โดยเราจะร่วมมือกับภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อผลิตบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเรื่องนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่”นางนฤมล กล่าว