‘นฤมล’ นำ ชาว ศธ.ร่วมงานวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 108 ปี
เมื่อวันที่ 29 กันยายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2568 โดยมี นายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดศธ. ผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้บริหาร และข้าราชการศธ. เข้าร่วม
นางนฤมล กล่าวว่า ธงไตรรงค์ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แต่ยังเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทุกคน วันนี้เรามาร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความรักชาติ และความสามัคคี ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปสำหรับประวัติวันพระราชทานธงชาติไทยนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานธงไตรรงค์ ซึ่งประกอบด้วย 3 สี คือ สีแดง หมายถึง ชาติและประชาชน สีขาว หมายถึงศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ปี 2568 นับเป็นวาระครบรอบ 108 ปีแห่งการพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการรวมพลังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไป