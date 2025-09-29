ส.บ.ม.ท.หนุน’นฤมล-องอาจ’คุมศธ. ฝาก4เดือนแก้ปัญหาระบบการศึกษา

ส.บ.ม.ท.หนุน’นฤมล-องอาจ’คุมศธ. ฝาก4เดือนแก้หนี้ครู-ดันพ.ร.บ.การศึกษาฯ ฟังความเห็นนโยบายแจกแท็บเล็ต/โน๊ตบุ๊ก
นายณรินทร์ ชำนาญดู นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนายองอาจ วงษ์ประยูร ได้รับแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.นั้น ส่วนตัวได้เห็นการทำงานของนางนฤมล ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ถือว่ามีการขับเคลื่อนงานหลายอย่างที่สำคัญได้เป็นอย่างดี ในส่วนของนายองอาจ ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวและไม่เคยได้ติดตามการทำงานมาก่อน แต่ถ้ามองภาพรวมการที่รัฐมนตรีว่าการศธ.และรัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.มาจากพรรคเดียวกัน เป็นสิ่งที่ดี เห็นได้จากการทำงานของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการศธ. และ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.ซึ่งมาจากพรรคเดียวกัน ทำให้สามารถขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเดินหน้านโยบายต่างๆได้ต่อเนื่อง
นายณรินทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนการแบ่งงาน เชื่อว่า ทั้ง 2 คนสามารถคุยและประสานงานกันได้ง่ายกว่ารัฐมนตรีที่มาจากพรรคอื่น หวังว่าในระยะเวลา 4 เดือนรัฐมนตรีทั้ง 2 คนจะสามารถเร่งดำเนินการแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การผลักดันร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยการจัดตั้งสหกรณ์กลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) รวมถึงการปรับปรุงระบบย้ายครู Teacher Rotation System (TRS) ซึ่งมองว่ามีเวลาเพียงพอและสามารถทำเรื่องเหล่านี้ให้สำเร็จได้หากขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
ด้านนายอดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมาและนักวิชาการด้านการศึกษา กล่าวว่า ตนอยากให้รัฐมนตรีทั้ง 2 คนขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่ดำเนินการอยู่ในตอนนี้ อย่างเต็มที่ในกรอบเวลา 4 เดือน เช่น การผลักดันร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯฉบับใหม่ และให้ความชัดเจนต่อการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักวิชาการ สำหรับการแจกอุปกรณ์เสริมการสอนของโครงการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หรือ Anywhere Anytime