|ที่มา
|ยกนิ้วให้
เด็ก‘ร.ร.บ้านวังทอง’เจ๋ง แชมป์ประกวดภาพถ่าย
ยกนิ้วให้ ฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับ น้องไข่มุก หิรัญศรี นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ นายปฐพี วรรณชัย ครูโรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอศรีสำโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การประกวดภาพถ่ายต้านทุจริต หัวข้อ “Truth Through The Lens” ตามโครงการคนไทยยุคใหม่ หัวใจสุจริต เขตตรวจราชการที่ 17 จัดโดย สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก เก่งๆ แบบนี้ต้องยกนิ้วให้