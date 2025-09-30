ธนุ ส่งต่องานใหญ่ทีมใหม่ ชะลอ TRS-ประเมินวิทยฐานะ พร้อมเร่งปฏิรูปการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตนได้ฝากนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการกพฐ. และผู้บริหารสพฐ.ชุดใหม่ ได้ดูระบบการย้ายครูผ่าน Teacher Rotation System หรือ TRS ซึ่งเป็นระบบออนไลน์สำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการ และประมวลผลข้อมูล ทำให้กระบวนการย้ายมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ดีแต่การใช้เทคโนโลยีมาช่วยใช้ดุลยพินิจในการย้ายบุคคลยังไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควร เนื่องจากมนุษย์เป็นพฤติกรรมศาสตร์ที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้
“นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการศธ. ก็รับทราบเสียงสะท้อนในปัญหานี้ของครูและผู้บริหารโรงเรียนจากการลงพื้นที่อยู่ตลอด เพราะจากเดิมการยื่นย้ายผ่านระบบเดิม คือ ว18/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีครูยื่นขอย้าย จำนวนประมาณ 20,000 คน และสามารถย้ายกลับบ้านได้ถึงหลักหมื่นคน ขณะที่ระบบใหม่อย่าง TRS มีครูยื่นขอย้ายประมาณ 30,000 คน แต่มีครูย้ายกลับบ้านได้เพียงหลักพันคนเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้ครูยื่นขอย้ายได้น้อยลงกว่าเดิม โดยเฉพาะการยื่นขอย้ายปกติ หรือ รูปแบบการย้ายที่เกิดขึ้นตามคำร้องของผู้ขอย้ายเอง ซึ่งไม่ใช่กรณีพิเศษหรือย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ดังนั้นขณะนี้จึงแจ้งขอชะลอระบบ TRS ไว้ก่อน เพื่อปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยระหว่างนี้ให้กลับไปใช้เกณฑ์การย้ายครูผ่าน ว18 เช่นเดิมก่อน” ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว
ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนยังได้ฝากเลขาธิการกพฐ.คนใหม่เรื่องการประเมินผลงานวิทยฐานะที่จะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างผู้อ่านและผู้ส่งผลงานด้วย เช่น ครูอาชีวะขอเลื่อนและมีวิทยฐานะผู้ที่จะเข้ามาประเมินจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านอาชีวศึกษา เพราะหากเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ได้มาจากสายงานอาชีวะก็อาจจะไม่เข้าใจผลงานนั้นๆได้ ขณะเดียวกันวัดตัวชี้การประเมินวิทยฐานะควรจะมีตัวชี้วัดที่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพผู้เรียนไม่ใช่ไปให้น้ำหนักของการทำวิจัย อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องการผลักดันร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… การนำวิชาประวัติประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองมาสอนอย่างจริงจังและพัฒนารูปแบบการสอนให้เด็กเรียนประวัติศาสตร์แบบสร้างสรรค์ให้เด็กคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ในประวัติศาสตร์ของตนเองแบบเชิงสร้างสรรค์มากกว่าเชิงร้าวฉาน และการนำวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นพื้นฐานในการเรียนการสอน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ตนฝากเลขาธิการกพฐ.คนใหม่ให้ขับเคลื่อนต่อด้วย