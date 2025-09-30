เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (364) 成语故事(三六四)

|ที่มา
|คอลัมน์ : เรียนไทยได้จีน
|ผู้เขียน
|ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มฟล.
นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 苦尽甘来/苦盡甘來 kǔ jìn ɡān lái (ขู่ จิ้น กาน ไหล) โดย คำว่า
苦/ kǔ (ขู่) แปลว่า ขม ยากลำบาก
尽/盡 jìn (จิ้น) แปลว่า สิ้นสุด จบสิ้น หมด
甘 ɡān (กาน) แปลว่า หวาน ความสุข
来/來 lái (ไหล) แปลว่า มา ได้รับ
เมื่อรวมกันแล้วหมายถึง เมื่อสิ้นขมแล้วหวานก็จะมา หมายถึง เมื่อความทุกข์ยากผ่านไปแล้วความสุขชื่นมื่นก็จะมาแทนที่ ซึ่งก็ตรงกับของไทยคือทุกข์ก่อนสุข หรืออดเปรี้ยวไว้กินหวาน นั่นเอง มาดูตัวอย่างนิทานสุภาษิตคำนี้กัน
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ที่วัดดังแห่งหนึ่ง มีพระพุทธรูปไม้แกะสลักองค์หนึ่งที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นองค์พระที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ผู้คนจึงนิยมเข้าวัดไปกราบพระองค์นี้และหลังจากกราบและถวายของแล้ว ก็จะเดินวนรอบรอบองค์พระพร้อมกับลูบองค์พระหรือปิดทองพระ จนพระพุทธรูปองค์นี้กลายเป็นพระที่มีสีทองเปล่งประกายรัศมีไปทั่วบริเวณ ค่ำคืนวันหนึ่ง เหล่าบันไดและพื้นทางเดินในวัดจึงรวมตัวกันมาหาพระพุทธไม้รูปองค์นั้น แล้วเหล่าบันไดและพื้นวัดก็พูดขึ้นด้วยเสียงอันไม่พอใจว่า ช่างไม่เป็นธรรมเอาเสียเลยที่บรรดามนุษย์เหยียบย่ำพวกข้าพเจ้าเป็นวันเป็นปีจนพวกข้าพเจ้าบอบช้ำไปหมดแล้ว
แต่พวกมนุษย์กลับไปก้มกราบท่าน ถวายของดี ๆ แด่ท่าน ปิดทองให้ท่าน ในขณะที่พวกข้าพเจ้าไม่ได้อะไรเลย พระพุทธรูปไม้จึงพูดขึ้นอย่างช้า ๆ ว่า ฟังก่อนท่านทั้งหลาย พวกท่านเป็นวัตถุที่ผ่านการผ่าและถากมาแค่ไม่กี่ทีก็เป็นไม้แผ่นแล้ว ส่วนตัวข้าพเจ้านั้น ต้องโดนเหล่ามนุษย์ทั้งฟัน ทั้งถาก ทั้งแกะสลัก ทั้งขัดสีซ้ำแล้วซ้ำเล่า กว่าจะเป็นองค์พระพุทธรูปได้อย่างที่ทุกท่านเห็นนี้ ข้าพเจ้าต้องทนเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างสาหัสเพียงใดพวกท่านรู้หรือไม่ เหล่าพื้นไม้และบันไดคิดได้จึงเงียบไปทันที
ข้อคิดจากประโยคสุภาษิตนี้
成语比喻：千辛万苦的日子过完，美好的日子来到了。
成語比喻：千辛萬苦的日子過完，美好的日子來到了。
Chénɡyǔ bǐyù：Qiān xīn wàn kǔ de rìzǐ ɡuò wán, měihǎo de rìzǐ lái dàole.
เฉิงยหวี่ ปี่ยวี่: เชียน ซิน ว่าน ขู่ เตอะ รื่อจื่อ กั้ว หวาน, เหมยห่าว เตอะ รื่อจื่อ ไหล ต้าวเลอะ
สุภาษิตเปรียบว่า หลังจากวันที่แสนยากลำบากสิ้นสุดลง วันดี ๆ ก็มาถึงแล้ว
ประโยคตัวอย่างที่ใช้สำนวนสุภาษิตนี้ เช่น
现在孩子大学毕业了，有工作了，所以我们也就苦尽甘来了。
現在孩子大學畢業了，有工作了，所以我們也就苦盡甘來了。
Xiànzài háizǐ dàxué bìyè le, yǒu ɡōnɡzuò le, suǒyǐ wǒmen yě jiù kǔjìnɡānlái le.
เซี่ยนจ้าย ไหจื่อ ต้าเสว ปี้เย่ เลอ, โหย่ว กงจั้ว เลอ, สัวอี่ หวั่วเหมิน เหย่ จิ้ว ขู่จิ้นกานไหล เลอ
ตอนนี้ลูก ๆ เรียนจบมหาวิทยาลัยและมีงานทำกันแล้ว ในที่สุดความสุขของพวกเราก็บังเกิดขึ้นหลังจากผ่านความยากลำบากมามากมาย