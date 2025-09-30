มติชนขออภัย
ตามที่มติชนออนไลน์ได้นำข้อความจากเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์เรื่องอาหารนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 “ทอดไส้กรอกแดงทั้งพลาสติก ราดหน้าหมูดิบ” ซึ่งพาดพิงถึง นางสิริณิกุญช์ เพ็ชร์สุกใส ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี และ นายกรณ์ธนิโชติ เพ็ชร์สุกใส สามี กับ เด็กหญิงปริยาภัทร เพ็ชร์สุกใส ลูกสาว มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหารเด็กซึ่งไม่เป็นความจริงนั้น มติชนออนไลน์ขออภัยในการลงข้อความดังกล่าว และจะนำข้อความที่โพสต์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2568 ออกจากมติชนออนไลน์