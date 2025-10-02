การศึกษาสู่เศรษฐกิจ : หมอนรองคออัจฉริยะ สั่นเตือนก่อนหยุดหายใจ

|ที่มา
|คอลัมน์ : การศึกษาสู่เศรษฐกิจ
“การกรน” เป็นภัยเงียบ โดยเฉพาะชายอายุ 30 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ และอุบัติเหตุจากการหลับอาจเกิดภาวะหยุดหายใจซ้ำซ้อน และอาจเกิดภาวะ “หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน” ถึงขั้นเสียชีวิตได้
นายปฏิยุทธ พรามแก้ว อาจารย์โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และทีมวิจัย จึงทำวิจัยเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาหมอนรองคอต้นแบบในการตรวจจับเสียงกรนด้วยเทคนิคสมองกลฝังตัว สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการนอนกรน” ขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
โดยการพัฒนานวัตกรรม ‘หมอนอัจฉริยะ’ เพื่อตรวจจับเสียงกรน ผ่านเทคนิคสมองกลฝังตัว ที่สามารถวิเคราะห์และจำแนกคลื่นเสียงได้อย่างแม่นยำ โดยระบบอัลกอริทึมประมวลผลสัญญาณเสียงขั้นสูงเพื่อคัดแยกเสียงกรนออกจากเสียงพูดหรือเสียงรบกวนอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ ด้วยเซ็นเซอร์ไมโครโฟนที่ตรวจจับเสียง เพื่อจำแนกความถูกต้อง เมื่อระบบตรวจพบเสียงกรนในระดับที่มีความเสี่ยง หมอนจะสั่งการให้มอเตอร์ขนาดเล็กสั่นเบาๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนท่าทางการนอนหรือรู้สึกตัวเล็กน้อยโดยไม่ตื่นเต็มที่ เป็นการหยุดวงจรของภาวะหยุดหายใจก่อนจะรุนแรงจนเป็นอันตราย รวมถึงเก็บข้อมูลเพื่อให้แพทย์นำไปวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ
ในระยะต่อไปทีมวิจัยมีแผนจะต่อยอดนวัตกรรมนี้ในเชิงพาณิชย์ มุ่งให้ราคาขายไม่เกิน 2,000-3,000 บาท เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
สนใจติดต่อ อีเมล์ : [email protected], โทรศัพท์ 0-2470-7600 มจธ.