สุวัจน์ แถลงข่าว วิ่งการกุศล KU Run#5 หารายได้สมทบ สร้างคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล

สุวัจน์ ประธานแถลงข่าว วิ่งการกุศล KU Run # 5 หารายได้สมทบสร้างคณะแพทย์ศาสตร์และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 30 กันยายน 2568 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน นายสุวัจน์ ลิปตพ้ลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 33 เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับนายดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวิ่งการกุศล KU Run ครั้งที่ 5
การจัดงานดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะจัดให้มีการวิ่งการกุศล KU Run ครั้งที่ 5 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะหารายได้ สมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคณะแพทย์ศาสตร์ของมหาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนแล้วจำนวน 2 รุ่นรุ่นละ 50 คน การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก รัฐบาล แต่ยังจำเป็นที่จะต้องหางบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนงาน ที่จะเปิดให้บริการในปี 2571
นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้าง ความรักความสามัคคี ในบรรดานิสิตเก่าของมหาวิทยาลัย ซึ่งนับถึงรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 85 และยังเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ในหมู่พี่น้องประชาชน
จึงขอเชิญชวนนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ที่ชอบกีฬาและการออกกำลังกายตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มาร่วมกันออกกำลังกายและวิ่งการกุศลในครั้งนี้ เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต แก่พี่น้องประชาชน.