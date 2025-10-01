295 ครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่น 2 จบการศึกษาปริญญาตรีจาก 10 สถาบันผลิตครู พร้อมคืนถิ่นบรรจุ 285 โรงเรียนบ้านเกิดห่างไกล ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่าได้จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการ “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 10 สถาบันผลิตและพัฒนาครู รวม 295 คน พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มสัญลักษณ์ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา โดยโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นถือเป็นตัวอย่างสำคัญของการทำงานเชิงบูรณาการจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างครูที่เข้าใจบริบทชุมชนของตนเองอย่างแท้จริง
“วันนี้เราได้เห็นครูรัก(ษ์)ถิ่นใส่ชุดนักศึกษาสีขาว และอีกไม่นานจะได้เห็นทุกคนใส่ชุดสีกากีเริ่มต้นชีวิตครูเต็มตัว กสศ. เชื่อว่าน้อง ๆ จะเป็นครูรุ่นใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนการศึกษาไทยท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ชี้ว่าภายในปี ค.ศ. 2030-2040 การศึกษาจะต้องมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะรอบด้าน ซึ่งหัวใจสำคัญคือการสร้างครูคุณภาพที่พร้อมเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง วันนี้อยากฝากให้น้อง ๆ ถามตัวเองเสมอว่า ‘ความเป็นครูของเราเริ่มต้นที่ตรงไหนและจะสิ้นสุดลงเมื่อใด’ เพราะตราบใดที่ยังตั้งคำถามนี้ เราจะไม่หยุดพัฒนาตัวเอง” ดร.ไกรยส กล่าว
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นมีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 18-24 ปี) ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส แต่มีผลการเรียนดีและมีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนครู พร้อมปลูกฝังแนวคิด “ครูนักพัฒนาชุมชน” เพื่อกลับไปเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลตามท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง ลดปัญหาการขาดแคลนครูและการโยกย้ายบ่อย ควบคู่กับการพัฒนาต้นแบบการผลิตครูในสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน
ทั้งนี้ นักศึกษาทุนรุ่นที่ 2 ได้รับการสนับสนุนจาก กสศ. ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 และในเดือนตุลาคม 2568 นักศึกษาทุนทั้ง 295 คนจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กระจายไปสอนในโรงเรียนขนาดเล็กและพื้นที่ห่างไกล รวม 285 แห่ง ครอบคลุม 45 จังหวัด 73 เขตพื้นที่การศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ กว่า 50,000 คน
โดยมีการบรรจุในพื้นที่เสี่ยงภัย 74 คน 69 โรงเรียน, บนภูเขา 39 คน 39 โรงเรียน, โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 38 คน 36 โรงเรียน, พื้นที่ชายแดน 22 คน 21 โรงเรียน, พื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง 13 คน 12 โรงเรียน, พื้นที่ทุรกันดาร 10 คน 10 โรงเรียน, โรงเรียนพระราชดำริ 9 คน 9 โรงเรียน, บนเกาะ 7 คน 7 โรงเรียน, โรงเรียนชนกลุ่มน้อย 3 คน 3 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่ห่างไกล 80 คน 79 โรงเรียน