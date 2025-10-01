ก.ค.ศ.เล็งฟื้นเกณฑ์‘ว.ประจักษ์’ เพิ่มทางเลือก-เลื่อนวิทยฐานะครู
นายธนู ขวัญเดช เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบนโยบายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวคิดนำผลงานเชิงประจักษ์มาใช้ในการขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะได้ หรือที่เรียกที่ว่า ว.ประจักษ์ กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับลักษณะของผลงานที่สามารถนำมาใช้ประกอบการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
“ขณะนี้ยังไม่มีการนำวิธีการดังกล่าวกลับมาใช้ แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและทบทวน โดยสิ่งที่ต้องดำเนินการอันดับแรก คือ การศึกษาและย้อนกลับไปดูอดีตว่าการใช้หลักเกณฑ์เชิงประจักษ์เกิดปัญหาใดบ้าง และปัญหาเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไร และนำไปสู่การฟ้องร้องหรือข้อขัดแย้งในประเด็นใด รวมทั้งต้องหาสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมในที่สุดจึงมีการยกเลิกการใช้เกณฑ์ดังกล่าว” นายธนูกล่าว
นายธนู กล่าวต่อว่า หากจะมีการนำหลักเกณฑ์เชิงประจักษ์กลับมาใช้อีกครั้ง ก็จำเป็นต้องมีการแก้ไขจุดบกพร่อง และอุดช่องโหว่ที่เคยก่อให้เกิดปัญหา เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเดิม อีกทั้งยังต้องตระหนักว่าหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะในทุกรูปแบบล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้น การจะนำผลงานเชิงประจักษ์กลับมาใช้ จึงจำเป็นต้องมุ่งพัฒนาและต่อยอดในส่วนที่เป็นจุดแข็ง และแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อน เพื่อให้ตอบโจทย์การประเมินผลงานที่มีความหลากหลาย ที่สามารถสะท้อนคุณภาพการทำงานที่แท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
“ในปัจจุบัน ก.ค.ศ.ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเกณฑ์ PA (ว 9/2564) เพียงแนวทางเดียว ซึ่งแม้จะเป็นเกณฑ์ที่มีความชัดเจน แต่ก็อาจยังไม่ครอบคลุมความแตกต่างและความหลากหลายของบริบทการทำงานในแต่ละพื้นที่ได้เพียงพอ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ ศธ. รวมถึงทิศทางของ ก.ค.ศ. จึงมีความตั้งใจที่จะเปิดกว้าง และพยายามสร้างหลักเกณฑ์การประเมินที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ แนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้สามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับศักยภาพและลักษณะงานของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถผลิตผลงานที่นำมาใช้ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้อย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม โดยจะมีการหยิบยกเรื่องนี้เข้าหารือ ในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.อย่างเป็นทางการ เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมต่อไป” นายธนูกล่าว