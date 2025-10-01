‘นฤมล’ สั่งชะลอสอบตั๋วครู ปี69 ไม่มีกำหนด หลังพบผ่านน้อย จี้คุรุสภา แก้เกณฑ์วิชาเอก
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมเห็นชอบ ให้คุรุสภาทบทวน หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น เนื่องจากมีเสียงสะท้อน จากหลายฝ่ายว่าการกำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องทดสอบ วิชาเอก ซึ่งมีมากกว่า 60 วิชา ทำให้เกิดปัญหา เช่น กรณีขอใบอนุญาตฯ ครูอาชีวศึกษา กำหนดให้สอบวิชาเฉพาะ เช่น วิศวกรรม ทั้งที่ในความเป็นจริง ผู้เข้าสอบกลุ่มนี้ได้เรียนและผ่านการศึกษาวิชาเอกนั้น ๆ มาตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมาทดสอบซ้ำอีก แต่ควรจะเน้นไปที่การทดสอบ สมรรถนะในด้านอื่น ๆ ที่สะท้อนความพร้อมและความเหมาะสมในการเป็นครู มากกว่า
“การที่คุรุสภา กำหนดให้สอบวิชาเอกทำให้มีผู้ผ่านเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด ดังนั้นหากเราต้องการคนเก่งเข้ามาเป็นครู จำเป็นต้อง ปลดล็อกในส่วนนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนเก่งสามารถเข้ามาเป็นครูได้มากขึ้น แต่ยังยึดถือหลักการทางวิชาการและหลักการของวิชาชีพครูตามกรอบมาตรฐานเช่นเดิม ไม่ได้เป็นการละเลยต่อมาตรฐานสำหรับการจัดทดสอบรอบถัดไปที่จะมีขึ้นในเดือน มกราคม 2569 นั้น จะให้มีการชะลอการจัดสอบออกไปก่อน จนกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ และได้กำชับให้คุรุสภาดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด” นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ… เนื่องจากการกำหนดมาตราฐานวิชาชีพของวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษจะนำไปสู่การผลิตครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความสามารถใจการจัดการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน และมีคุณลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูการศึกษาพิเศษและสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชาชีพครู พ.ศ.2565 โดยคุรุสภาจะไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป