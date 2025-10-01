‘นฤมล’ สั่งโละ จัดอันดับเด็กเรียนดี จี้ สพฐ. พัฒนาศักยภาพเด็ก เทียบผลประเมินรายกลุ่ม
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชุดใหม่ถึงประเด็นการวัดและประเมินผลผู้เรียน ซึ่งเรื่องนี้เป็นแนวคิดของตนที่อยากจะดำเนินการ เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ผู้เรียนบางคนเก่งด้านวิชาการ แต่กลุ่มผู้เรียนอีกกลุ่มอาจจะมีสมรรถนะที่เก่งด้านดนตรีและกีฬา ดังนั้นจึงไม่อยากให้เกณฑ์การวัดและประเมินผลนักเรียนยึดรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
“ดิฉันฝากให้สพฐ.ไปดูว่าจะทำอย่างไรให้เกณฑ์การประเมินผลนักเรียนรายบุคคล มีการเทียบการประเมินผลกับตัวเองในการเรียนที่ผ่านมา หรือเทียบกับเด็กกลุ่มระดับเดียวกันว่ามีการประเมินผลเหนือหรือต่ำกว่า หรือได้พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ เพราะไม่อยากให้มีการประกาศผลแบบจัดลำดับว่าใครเป็นที่ 1 หรือสอบได้ลำดับบ๊วยเหมือนที่ผ่านมา และควรเลิกระบบดังกล่าวนี้ได้แล้ว”นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้การให้คำจำกัดความเด็กเก่งไม่ควรไปมุ่งกับเด็กที่เก่งด้านวิทยาสตร์เพียงอย่างเดียว เพราะทักษะคนและทักษะผู้เรียนมีหลายด้านแตกต่างกันออกไป ไม่ควรไปบอกว่าเด็กที่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เป็นเด็กไม่เก่ง เพราะไม่ควรไปคิดเช่นนั้น ดังนั้นตนจึงฝากให้สพฐ.ได้ค้นศักยภาพเด็กและสนับสนุนเด็กที่มีศักยภาพในด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นศิลปะ กีฬา ภาษา และดนตรี โดยอยากให้สพฐ.ปรับแนวคิดดังกล่าวไปถึงผู้ปกครอง เพราะหากบุตรหลานของตนเองมีความสนใจด้านกีฬาหรือดนตรี แต่ถูกมองว่าอนาคตจะไปต่อยอดอาชีพหรือรายได้เป็นหลักเป็นแหล่งได้หรือไม่ ทำให้ไม่ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถที่ดีของเด็กต่อและเกิดเป็นการเสียโอกาส ส่งผลให้อาจเสียบุคลากรที่มีความเก่งเฉพาะทางด้านดนตรีหรือกีฬาไปได้