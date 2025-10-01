ครูทิว ธนวรรธน์ ลาออกราชการ ร่ายยาวเปิดเหตุผล ขอส่งกำลังใจให้เพื่อนครู ที่ยังเลือกสู้-ไม่ทิ้งฝัน

ครูทิว ธนวรรธน์ ตัดสินใจ ลาออกราชการ ร่ายยาวเปิดเหตุผล ขอส่งกำลังใจให้เพื่อนครู ที่ยังเลือกสู้-ไม่ทิ้งฝัน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ครูทิว ธนวรรธน์ สุวรรณปาล กลุ่มครูขอสอนโพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจ “ธนวรรธน์ สุวรรณปาล” ระบุว่า
ผมยังคงจำวันแรกที่คิดและตัดสินใจเลือกเรียนครู และตั้งเป้าเข้ามาเป็นครูในโรงเรียนได้
ผมอยากทำงานที่มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงสังคม และงาน ‘การศึกษา’ และการเป็น ‘ครู’ ดูจะตรงกับตัวตน และความถนัดผมมากที่สุด
เมื่อจบฝึกสอน การได้มาบรรจุในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำและปัญหา ทำให้มุมมองต่อโลกมันเปลี่ยนไป แต่ก็ยิ่งเชื่อมั่นกว่าเดิมว่า การศึกษานั้นจะเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกใบนี้ได้จริง
ทุกครั้งที่เข้าห้องเรียน การได้อยู่กับนักเรียน ยังรู้สึกอยู่เสมอว่า นี่แหละคือตัวตนของเรา ตรงนี้คือพื้นที่ของเราอยู่เสมอมา และแม้ว่าหลายปีที่ผ่านมาจะเจอแรงเสียดทานรอบด้าน แต่ก็ไม่มีอะไรลดทอน คุณค่าความเป็นครู ที่มีอยู่ได้เลย
นอกจากพลังจากนักเรียนแล้ว ผมโชคดีมากที่ได้พบเจอเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารที่เข้าใจ มอบมิตรภาพและโอกาสในการทำงาน ทำให้ผมผ่านช่วงเวลายากลำบากมาได้หลายต่อหลายครั้ง เรื่องนี้จึงไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคในการทำงานของผม
ผมเองก็ยังมองเห็นเส้นทางในชีวิตราชการยังอีกไกล และไปได้สวย ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานหลายอย่าง ถึงแม้จะเป็นดูเป็นขบถ ดูเป็นครูเลวในระบบที่แสนดีนี้ก็ตาม
แต่ผมเคยบอกไว้ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาทุกวันครบรอบบรรจุว่า นาฬิกาเริ่มนับถอยหลังแล้ว เวลาที่ผมจะอยู่ในบทบาทนี้เริ่มน้อยลงทุกที
และมันคือวันนี้ — ที่ผมตัดสินใจ ‘ลาออกจากราชการ‘
ด้วยเงื่อนไขชีวิตช่วงที่ผ่านมา ทั้งสุขภาพของตัวเอง การดูแลครอบครัว กับเป้าหมายชีวิตข้างหน้าที่รออยู่ ผมตระหนักแล้วว่าผมไม่มีพลังงานมากเพียงพอที่จะแบกทุกอย่างไปพร้อมกันได้
ผมไม่ได้ตัดสินใจเพราะความอึดอัด คับข้องใจกับระบบราชการ
ซึ่งผมคงไม่จำเป็นต้องใช้โอกาสนี้วิพากษ์วิจารณ์ระบบ เพราะทำมาตลอดเวลาอยู่แล้ว และคงทำต่อไป ถ้าตัดเป้าหมายอื่นไป ผมคงวางตัวเองในระบบนี้ ทำแบบที่ทำอยู่ และยังคงเติบโตได้ในเส้นทางนี้สบายๆ
แต่ผมก็คิดว่าผมอาจจะทำอะไรให้กับการศึกษาได้อีกมาก มากกว่าที่ทำมา
แม้จะทำใจลำบากที่ต้องออกจากห้องเรียนไปด้วย พื้นที่ที่ผมผูกพันกับนักเรียนกว่า 10 รุ่น แต่ผมมั่นใจว่าการลาออกครั้งนี้ คือลาออกจาก ‘ราชการ’ และไม่ได้ลาออกจากการเป็น ’ครู‘
แม้จะไม่ได้สอนนักเรียนอยู่ในห้องเรียนเมื่อแต่ก่อน แต่ การศึกษาไม่จำกัดอยู่เพียงในโรงเรียน และการเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน นี่คงจะทำให้ผมทำงานเป็น ‘ครู’ ได้อยู่ต่อไป แม้จะยังไม่ใช่งานประจำที่มีความมั่นคง แต่ผมเชื่อว่าคุณค่าภายในนั้นคงไม่ต่างกัน
อีกทั้งงานวิชาการ งานขับเคลื่อนนโยบายครู นโยบายการศึกษาที่เดินหน้ามาตลอด ก็คงจะทำได้อย่างเต็มที่เต็มตัวมากขึ้น ยังคงสู้ต่อไป
สำคัญที่สุดคือ ผมต้องการมีเวลาให้กับงานวิจัย ป.เอก ที่ค้นพบแล้วว่าไม่สามารถจะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยเงื่อนไขชีวิตแบบเดิม อย่างน้อยก็ในช่วงครึ่งถึงหนึ่งปีต่อจากนี้ และยังสามารถดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวได้มากขึ้น
บางครั้งหนอนต้องหยุดพัก เป็นดักแด้ พักและฟักตัว เพื่อรอเวลาที่จะบินไปได้ไกลกว่าเดิม
ผมขอส่งกำลังใจให้เพื่อนครูที่ยังคงอยู่ ยังคงเลือกสู้อยู่ในระบบ แม้จะพบข้อจำกัดที่มากมาย แต่ไม่ทิ้งฝัน ทิ้งจินตนาการที่จะเห็นมันดีขึ้นสักวัน ผมยังคงยืนหยัดเคียงข้างอยู่เสมอ
ผมยังคงเป็น ‘ครูทิว’ ที่ทำงานเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ นโยบายเกี่ยวกับครู ขับเคลื่อนเพื่อประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมเหมือนเดิม
ใช้ประสบการณ์ในห้องเรียน ในโรงเรียน กว่า 10 ปี เป็นต้นทุนในการทำงานต่อไปจากนี้
ระหว่างนี้ผมรับงานวิทยากร เวิร์คชอป เสวนา บรรยายใดๆ ไว้หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและปากท้องบ้าง ตามสมควร (ติดต่อได้)
แต่ผมจะไม่ทำงานประจำ จนกว่าจะเรียนจบ
ผมยังคงทำงานที่โรงเรียน อยู่ถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้
ถึงเวลาคงต้องบอกลานักเรียนไป คงเป็นช่วงเวลาที่หนักใจที่สุดในชีวิตครู แต่ผมเชื่อว่าทุกบทเรียน ทุกสายตา ทุกเสียงหัวเราะ จะเป็นพลังให้ก้าวต่อไป และเราจะเป็นครูของเขาเสมอ
ลาออกจากตำแหน่งข้าราชการ แต่ไม่เคยลาออกจากความเป็นครู และจะไม่ลาออกจากการทำงานเพื่อการศึกษาและสังคมที่ดีกว่า