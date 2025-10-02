ค้านชะลอย้ายครูผ่านระบบTRS ห่วงเปิดช่องทุจริต-ทำเสียสิทธิ
นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสภาการศึกษา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชะลอการใช้หลักเกณฑ์การย้าย ประมวลผล และพิจารณาย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ TRS (Teacher Rotation System) ไว้ก่อน เพื่อปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยระหว่างนี้ให้กลับไปใช้เกณฑ์การย้ายครูผ่าน ว18 เช่นเดิมก่อน เพราะพบปัญหาครูได้รับการพิจารณาย้ายน้อยลงนั้น การย้ายที่ผ่านมา ไม่เคยมีการเปิดเผยตัวเลข ทำให้มีการหมกเม็ด หาผลประโยชน์ ผลพวงจากเรื่องนี้ทำให้มีปัญหาทุจริตค่อนข้างมาก เป็นที่มาของการจัดทำระบบTRS ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูล ทำให้รู้ว่าแต่ละที่มีตำแหน่งเท่าไร ทำให้เกิดความโปร่งใส ที่สำคัญตัวชี้วัดที่ใช้ก็มีความเป็นธรรม ช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตได้
“ส่วนตัวให้ความเห็นในฐานะอดีตเลขาธิการก.ค.ศ. โดยที่ทางสพฐ. ระบุว่า ครูย้ายได้น้อยนั้น ในความเป็นจริงไม่น้อย แต่เพราะมีตำแหน่งว่างอยู่เท่านั้น ส่วนคนที่ย้ายไม่ตรงเอก หรือไม่ตรงสาขา ก็ไม่สามารถย้ายได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และครั้งนี้ก็มีการปรับระบบว่า ถ้าโรงเรียนที่ยื่นขอย้ายในลำดับที่ 1 และ2 ไม่ว่าง ก็สามารถเลือกลำดับต่อไปได้ ที่สำคัญการย้ายครั้งนี้ ก็ยังไม่เสร็จสิ้น สำนักงานก.ค.ศ. ยังพิจารณาเรื่องนี้ไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้หากชะลอเรื่องดังกล่าว อาจทำให้ครูทั่วประเทศเกิดความสับสน และอาจเกิดการฟ้องร้องกรณีมีผู้ที่เสียสิทธิ จากการดำเนินการดังกล่าว ” นายประวิต กล่าว
นายประวิต กล่าวต่อว่า การย้ายครูด้วยระบบTRS ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการก.ค.ศ. ซึ่งมีพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการก.ค.ศ.ทุกคนในขณะนั้น ก็ไม่ได้มีการคัดค้านการใช้ระบบนี้ ส่วนที่ระบุว่าไปริดรอนสิทธิ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา นั้น ส่วนตัวยังไม่พบข้อมูลเรื่องดังกล่าว โดยส่วนตัวกังวลว่า หากกลับไปใช้หลักเกณฑ์การย้ายครูระบบเดิม อาจจะทำให้การเรียกรับผลประโยชน์ กลับมาอีก เมื่อสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้แล้วก็ไม่ควรถอยหลังเข้าคลอง ตอนนี้การย้ายครูด้วยระบบTRS ทำให้เกิดความโปร่งใส และเป็นระบบที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับประเทศ หากมีข้อบกพร่องก็ต้องพัฒนาต่อยอด คิดไปข้างหน้า ไม่ใช่ไปชะลอ หรือหยุดใช้