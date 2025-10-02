14 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไทย ผ่านการรับรอง ABET มุ่งยกระดับสู่มาตรฐานสากล

14 หลักสูตรวิศวกรรม 8 มหาวิทยาลัยไทย คว้ามาตรฐานระดับโลก “ABET” ปลัด อว. ชี้ปี 2569 ทะลุ 28 หลักสูตร ตอกย้ำคุณภาพบัณฑิตไทยสู่สากล
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า องค์กรรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) หรือ Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 14 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก 8 มหาวิทยาลัยไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยมหิดล 7 หลักสูตร ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรมเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมนาโน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 หลักสูตร ประกอบด้วย วิศวกรรมชีวการแพทย์ และวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์
ปลัดอว. กล่าวต่อว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจาก โครงการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรอง ABET ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวง อว. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) นำโดย ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา นายกสมาคม ATPAC รศ.ดร.วีระ จันทร์คง และ ศ.ดร.รัตติกร ฮิวเวท และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก สามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเทียบเคียงได้ในระดับนานาชาติตามข้อตกลงปฏิญญาสากล Washington Accord รวมถึงเป็นกลไกส่งเสริมความเป็นสากล และสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคของการจัดการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
“ปัจจุบันยังมีอีก 14 หลักสูตร จาก 6 มหาวิทยาลัย ที่กำลังเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินจาก ABET ในช่วงปลายปี 2568 นี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงคาดว่าในปี 2569 ไทยจะมีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านการรับรอง ABET รวม 28 หลักสูตร ถือเป็นก้าวสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพบัณฑิตวิศวกรไทย เพิ่มโอกาสทำงานและศึกษาต่อในต่างประเทศ และตอกย้ำศักยภาพของระบบอุดมศึกษาไทยในการผลิตกำลังคนคุณภาพสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว