‘เศรษฐา’โพสต์ ผนึกกำลัง มติชน–สกร. ส่งหนังสือดีสู่ 20 ห้องสมุดชุมชน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X โดยระบุว่า มูลนิธิเสริมกล้า ที่ผมร่วมก่อตั้ง ได้ร่วมมือกับบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ทำโครงการ Read for the future ส่งต่อหนังสือดี ๆ ไปยัง 20 ห้องสมุดชุมชนนำร่องทั่วประเทศ หวังว่าจะเป็นก้าวเล็ก ๆ ที่ช่วยย้ำให้เห็นว่า การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มี “พื้นที่” บนเส้นทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต มันสำคัญแค่ไหน ทุกวันนี้แม้เราจะอยู่ในโลกดิจิทัล แต่ หนังสือ ก็ยังเป็นประตูสำคัญสู่ความรู้และแรงบันดาลใจ เพียงแต่ในหลายชุมชนยังขาดหนังสือและแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจึงมีความหมายมาก เพราะมันคือ “พื้นที่แห่งความเท่าเทียมทางความรู้” ที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสได้ โดยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง