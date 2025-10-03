วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ยินดีลูกทุ่งดัง ผศ.ดร.สนุก สิงห์มาตร ขึ้นรักษาการผอ.สำนักวิชาการ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โพสต์รูปภาพ แสดงความยินดี ผศ.ดร.สนุก สิงห์มาตร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 2202/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568
ทั้งนี้ ผศ.ดร.สนุก สิงห์มาตร ก่อนเข้าสู่วงการวิชาการ เคยมีชื่อเสียงในฐานะศิลปินนักร้องลูกทุ่งภายใต้ชื่อ สนุ๊ก สิงห์มาตร เจ้าของบทเพลงฮิตที่หลายคนคุ้นเคย อาทิ ลูกเทวดา, ขอเป็นตัวแทน, แค่เศษผ้า และ พ่อบักเบนซ์ ก่อนจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองในสายงานวิชาการ จนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปัจจุบัน
ที่มา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย