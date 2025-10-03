‘จุฬาฯ’ จัดประชุมนานาชาติ สร้างความยั่งยืนและคุณค่าในสาธารณสุขโลก

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุข ครั้งที่ 25 “Transforming Global Health in the Digital Era with AI-Driven Solutions for NCDs” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ณ ห้องแมนดาริน บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ รองอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ศ.ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้กว่า 200 คน ซึ่งกว่าร้อยละ 60 เป็นผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ สะท้อนถึงความเป็นเวทีวิชาการระดับนานาชาติอย่างแท้จริง
ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการศึกษาสาธารณสุขทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก พร้อมเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้แก่
SDG 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการป้องกันและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
SDG 9 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณสุข
SDG 17 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และการจัดการ NCDs ตลอดจน
SDG 4 การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านสาธารณสุขดิจิทัลและ AI เพื่อแก้ไขปัญหา NCDs
SDG 5 และ SDG 10 ในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพดิจิทัล
SDG 11 ที่เน้นการใช้ AI และข้อมูลสุขภาพดิจิทัลจัดการพฤติกรรมเสี่ยงในเขตเมืองเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดี
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลายและโดดเด่น ประกอบด้วย ปาฐกถาศาสตราจารย์เกียรติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ครั้งที่ 22 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ลินดา บี. คอตเลอร์ ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาฯ ปี 2559 เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Promise and Challenges of Human and Non-Human Data Sources for Public Health” พร้อมด้วยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นสุขภาพสำคัญ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 55 เรื่อง ทั้งแบบปากเปล่า 30 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ 25 เรื่อง ตลอดจนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อย่างรอบด้าน
การประชุมนานาชาติสาธารณสุขครั้งนี้นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯในการพัฒนาความรู้ด้านสาธารณสุขให้ก้าวทันโลกดิจิทัลและสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรม อันจะเป็นพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนด้านสาธารณสุขโลกในอนาคต