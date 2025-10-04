สพฐ. สั่งนิติกร ไล่บี้ เช็กข้อมูลปั่นยอดนักเรียนเพิ่มอัตราครู ชี้เพิกถอนหรือไม่ ให้เป็นตามขั้นตอน

สพฐ. สั่งนิติกร ไล่บี้ เช็กข้อมูลปั่นยอดน.ร.เพิ่มอัตราครู ย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
กรณีที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่า โรงเรียนบางแห่งในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 อาจมีพฤติกรรม ปั่นยอดจำนวนนักเรียน โดยการเคลื่อนย้ายนักเรียนเข้า–ออกชั่วคราว เพื่อให้จำนวนถึงเกณฑ์และนำไปใช้ในการคำนวณอัตรากำลังครูเกินจริง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการจัดสรรบุคลากรครูและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยล่าสุด ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สั่งตั้งคณะกรรมการกลาง ของศธ. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตนได้มอบให้นายนายพิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการกพฐ. ซึ่งดูแลงานบุคคล ทางวินัย นิติการ เร่งรัดให้ฝ่าย นิติกร ของสพฐ. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะต้องลงไปดูข้อมูลทั้งการสอบครู และจำนวนนักเรียน ดังนั้นขอให้ทางนิติกรลงไปตรวจสอบรายละเอียดก่อน ทั้งนี้ตนได้กำชับให้เร่งดำเนินการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม
“สพฐ. พร้อมนำนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการศธ. ไปดำเนินการ และกำชับ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นถือว่ามีความสำคัญ การสอบครูผู้ช่วยต้องดำเนินการให้ถูกต้อง และเป็นธรรม โปร่งใส” นายพิเชษฐ์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว แต่ตรวจสอบภายหลังพบว่า มีการปั่นยอดเพื่อเพิ่มอัตราครู จะต้องถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งหรือไม่ เลขาธิการกพฐ. กล่าวว่า ขอรอข้อมูลจากการตรวจสอบก่อน ส่วนจะต้องเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้ง หรือต้องดำเนินการในส่วนใดบ้างนั้น ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนต่อไป เรื่องนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะ สพฐ. ดำเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ทั้งหมดเพื่อคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน