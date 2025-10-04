‘ธรรมนัส-นฤมล’ เยี่ยมบ้านพักครู จ.บุรีรัมย์ พบสุดโทรม เล็งจับมือการเคหะฯ ฟื้นฟูทั่วปท.

‘ธรรมนัส-นฤมล’ เยี่ยมบ้านพักครู จ.บุรีรัมย์ สุดโทรม เล็งจับมือการเคหะฯ ฟื้นฟูทั่ว ปท. คาดจับมือการเคหะฯ เร่งซ่อมในปีนี้ ย้ำ คุณภาพชีวิตครูคือจุดเริ่มของการศึกษาที่ดี
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) พร้อมด้วยศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) นายพิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารศธ. ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจเยี่ยมที่พักอาศัยครู โรงเรียนภัทรบพิตร ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง รวม 7 หลัง ภายหลังได้รับการร้องเรียนว่าสภาพบ้านพักทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน ครูต้องควักกระเป๋าส่วนตัวซ่อมแซมเอง ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า หลังลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริง พบว่า บ้านพักครูหลายแห่งทั่วประเทศอยู่ในสภาพชำรุด ทรุดโทรม บางหลังมีปัญหาปลวกกัดกิน โครงสร้างเสียหายจนไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย แต่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เพราะติดระเบียบราชการเก่า ทั้งของกรมธนารักษ์และของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต้องเร่งแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน สิ่งที่เราเห็นในวันนี้ยังถือว่า สภาพดีกว่าหลายพื้นที่ที่ตนและอาจารย์แหม่มลงไปดูมา ครูจำนวนมากอยู่ในสภาพบ้านที่ทรุดโทรม แต่ก็ไม่สามารถซ่อมได้เพราะติดกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งที่บ้านพักเหล่านี้คือสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของครู ซึ่งถือเป็นผู้หล่อหลอมเยาวชนของชาติ
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า จากการลงพื้นที่หลายจังหวัดพบว่า ปัญหาที่พักอาศัยครูเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ เพราะครูคือหัวใจสำคัญของการศึกษา การพัฒนาการศึกษาควรเริ่มต้นจากการดูแลความเป็นอยู่ของครูก่อน หากครูไม่มีความพร้อม ทั้งด้านจิตใจและคุณภาพชีวิต ก็ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนโดยตรง รวมปัญหาหนี้สินของครูก็เป็นอีกเรื่องใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ควบคู่กันไป โดย ศ.ดร.นฤมล กำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกอย่างเป็นระบบ ครูหลายคนมีภาระหนี้สินสูง ต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัวและงานสอน รัฐบาลต้องหาทางลดภาระเหล่านี้ เพื่อให้ครูกลับมามีสมาธิในการทำหน้าที่หลักคือการสอนลูกหลานของเรา
“ในความคิดผม ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ครูที่ดีคือรากฐานสำคัญของเด็กไทย การสร้างคุณภาพการศึกษาที่ดี ไม่ใช่แค่เรื่องนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี แต่ต้องเริ่มจากการทำให้ครูมีความมั่นคงในชีวิต มีบ้านพักที่ปลอดภัย และมีขวัญกำลังใจที่ดี และในฐานะที่ผมเป็นนักการเมือง ผมเพิ่งรู้ว่า ปัญหาบ้านพักอาศัยของครูอยู่ที่ สส.ผมจะไปพูดคุย ทำความเข้าใจในกรรมาธิการคณะต่าง ๆ เพื่อที่งบประมาณปี 2570 เราจะได้ไม่ไปตัดงบในส่วนนี้ คุณต้องเห็นความเป็นจริงว่าเขาเดือดร้อนกันอย่างไร อยากฝากไว้ด้วย“ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว
ด้าน นางนฤมล กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สพฐ.สำรวจสภาพบ้านพักครูทั่วประเทศ เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนและความจำเป็นในการซ่อมแซม โดยจะร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ ในการหาแหล่งงบประมาณมาดำเนินการ และ สพฐ.จะชำระคืนให้กับการเคหะแห่งชาติ ส่วนในเรื่องของการตั้งงบอย่างที่ท่านรองนายกฯได้กล่าวว่า จะต้องทำความเข้าใจกับ สส.ในสภา ในกรรมาธิการต่าง ๆ ให้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งถ้าได้บรรจุเข้าไปใน พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2570 เราก็จะเริ่มซ่อมปรับปรุงบ้านพักครูได้ภายในปีนี้ และจะบรรจุงบชดเชยคืนให้กับการเคหะฯ ในปีถัดไป
“การแก้ปัญหาบ้านพักครูถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครูทั่วประเทศ ให้ครูมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย และมีศักดิ์ศรีสมกับวิชาชีพ เพราะครูคือผู้สร้างอนาคตของชาติ” นางนฤมล กล่าว