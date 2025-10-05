ปลัด ศธ.รับลูก นฤมล ตั้ง กก.กลาง สอบปมปั่นยอดนักเรียน ลั่นเจอผิด ฟันไม่ไว้หน้า
ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่า โรงเรียนบางแห่งในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 อาจมีพฤติกรรม ปั่นยอดจำนวนนักเรียน โดยการเคลื่อนย้ายนักเรียนเข้า–ออกชั่วคราว เพื่อให้จำนวนถึงเกณฑ์และนำไปใช้ในการคำนวณอัตรากำลังครูเกินจริง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการจัดสรรบุคลากรครูและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
“ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พร้อมกำชับว่า หากตรวจสอบพบการกระทำผิดจริง จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีการละเว้นให้ผู้ใด”ศ.ดร.นฤมลกล่าว
ทางด้านนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดศธ. กล่าวว่า ตอนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการลงไปสืบหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ ที่ได้รับการร้องเรียนแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการขั้นเด็ดขาดว่าจะต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ทั้งแต่งตั้งและโยกย้าย หากพบว่าพื้นที่ไหนมีพฤติกรรมดังกล่าวจะดำเนินการทั้งวินัยและอาญา