‘สุรวาท’ค้านชะลอย้ายครูระบบTRS ชง8ข้อปลดล็อก-แก้ปัญหา
นายสุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เปิดเผยว่า จากกรณี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประสานขอให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)ชะลอการพิจารณา ย้ายครู ผ่านระบบ TRS (Teacher Rotation System) ไว้ก่อน เพื่อปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยระหว่างนี้ให้กลับไปใช้เกณฑ์การย้ายครูผ่าน ว18 เช่นเดิม เพราะพบปัญหาครูได้รับการพิจารณาย้ายน้อยลงนั้น ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการชะลอเรื่องดังกล่าว แต่ควรให้มีการพิจารณาย้ายครู ผ่านระบบTRS ต่อไป พร้อมทั้งปรับปรุงระบบมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการย้าย
“ปัญหาที่พบขณะนี้ อาจเกิดจากความพร้อมของระบบ ขณะที่ครูส่วนใหญ่ จะขอย้ายไม่ตรงเอกทั้งๆที่ในความเป็นจริงอาจเป็นเพียงชื่อของวิชาเอก ที่ไม่ตรงกับที่ระบบกำหนดไว้ เช่น โรงเรียนที่มีตำแหน่งว่างต้องการครูในสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ แต่ครูที่ขอย้ายอาจจะจบมาในเอกวิชา ที่ชื่อว่า คณิตศาสตร์ศึกษา ซึ่งในความเป็นจริงคือเอกวิชาเดียวกันแต่เป็นคนละชื่อสาขา จึงทำให้ระบบจับคู่ผิดพลาด ฉะนั้นควรจะมีการปรับแก้ไขในส่วนนี้ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีบางอย่างที่ควรจะปลดล็อกเพื่อสร้างความลื่นไหลในการย้าย ขณะเดียวกันหากปลดล็อกในบางเรื่องเพื่อนำมาใช้ควบคู่กับระบบ TRS ก็จะแก้ปัญหาได้ทั้งอัตราความสำเร็จของการขอย้ายและปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยผมได้มีการเสนอแนวทางปลดล็อกให้กับระบบTRSไว้ทั้งหมด 8 ข้อด้วยกัน” นายสุรวาท กล่าว
นายสุรวาท กล่าวต่อว่า 1.เปิดโอกาสให้ครูสามารถยื่นขอย้ายได้ตลอดเวลา พร้อมอัพเดทข้อมูล ระงับการย้าย หรือยกเลิกคำขอย้ายได้เอง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ต้องการขอย้ายหากถึงเวลาที่มีตำแหน่งว่างก็สามารถตัดสินใจได้ว่าจะย้ายหรือไม่ในเวลานั้น 2.ปรับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเดิมของครูจากทุกโครงการให้เท่ากัน 3.ให้สิทธิในการย้ายข้ามสังกัดได้ 4.เกณฑ์การประเมินควรพิจารณาหลักเกณฑ์สำคัญเพียงสองด้านคือ ความตรงกับสาขาที่โรงเรียนต้องการ และความใกล้บ้าน โดยไม่ควรนำรางวัลหรือวิสัยทัศน์อื่น ๆ มาเป็นตัวแปรหลัก แต่หากเข้าเกณฑ์สองข้อแรกแล้วจึงค่อยพิจารณาปัจจัยอื่น เช่น ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือความจำเป็นเฉพาะกรณี 5.เปิดทางให้ครูสามารถเลือกโรงเรียนที่ต้องการได้อย่างเจาะจงและเปิดให้เลือกแบบปลายเปิดเป็นรูปแบบเลือกโรงเรียนในพื้นที่ที่ครูต้องการจะย้ายไปด้วยเช่นกัน
นายสุรวาท กล่าวต่อว่า 6.การยื่นคำร้องสามารถเลือกโรงเรียนไว้ก่อนได้ แม้ขณะนั้นจะไม่มีตำแหน่งว่าง เมื่อเกิดการจับคู่และเลื่อนไหลแล้วค่อยเสนอขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่ฯในภายหลัง 7.การกำหนดรายวิชาเอกในการรับย้ายไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับสาขาวิชา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูต้องสอนหลายวิชา หรือต้องสอนควบชั้น ส่วนโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไปต้องกำหนดสาขาวิชาตามกรอบอัตราให้ครบถ้วนเพราะสามารถมีครูสอนได้ครบชั้น 8.ปรับระบบแพลตฟอร์ม TRS ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น อนุญาตให้เลือกชื่อสาขาวิชาที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้อง