‘นฤมล’ ลงพื้นที่โคราช ตรวจสถานศึกษาน้ำท่วม ยันเร่งเครื่องเดินหน้านโยบาย
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมคณะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดศธ. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด และโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยได้มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fit it Center)
นางนฤมล กล่าวว่า ในเรื่องของการประเมินวิทยฐานะของครู ขณะนี้ได้สั่ง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูใหม่ โดยจะพิจารณาให้ผลงานการสอน เป็นทางเลือกมากกว่าจะใช้งานวิจัยเพียงเท่านั้น เพื่อให้มีช่องทางสำหรับผู้ที่มีผลงานและความสามารถหลากหลายตามบริบทของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการเพิ่มตำแหน่งสายสนับสนุน เพื่อลดภาระที่ไม่ใช่การสอนของครูให้สามารถทุ่มเทกับการสอนได้อย่างเต็มที่
นางนฤมล กล่าวต่อว่า ตนได้ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อไปดูสภาพบ้านพักครู ร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส สภาพบ้านพักทรุดโทรม และที่ผ่านมางบประมาณมักจะโดนตัด ต้องไม่ลืมพ่อแม่คนที่สองของนักเรียนด้วยว่า มีสภาพความเป็นอย่างไร ในเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และได้มอบให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งสำรวจสภาพบ้านพักครูทั่วประเทศ เพื่อเร่งซ่อมแซมปรับปรุงตามความจำเป็นเร่งด่วน พร้อมหารือกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อหาแหล่งทุนงบประมาณมาดำเนินการภายในปีนี้ ขณะเดียวกันก็จะบรรจุเรื่องนี้เข้าไปใน พ.ร.บ.งบประมาณปี 2570
“เราไม่ได้พูดอย่างเดียว ดิฉันที่กำกับดูแลศธ. โดยการนำของรองนายกรัฐมนตรี ขอให้ความมั่นใจว่า จะดูแลพวกเราอย่างดี ผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้”นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ในส่วนของการเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ขณะนี้ได้มอบหมายปลัดศธ. ดำเนินการยืนยันเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ทั้ง 7 ร่าง ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภาต่อไป
“ดิฉันให้ความสำคัญกับระบบโยกย้ายครู เพื่อให้โอกาสและความเป็นธรรมแก่ครู ได้ย้ายกลับบ้าน กลับภูมิลำเนา ไปดูแลพ่อแม่ ลูกหลาน ตามที่ต้องการ โดยได้สั่งการไปแล้วว่าห้ามเด็ดขาดเรียกรับเงิน ถ้ารู้และมีหลักฐานว่ามีการเรียกรับเงินตรงไหน จะไม่เก็บไว้อย่างแน่นอน จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด ไม่ได้ขู่ แต่จะทำจริง ๆ พร้อมสั่งการไปยังเลขาธิการ กพฐ. ด้วยแล้วเช่นกันว่า อย่าให้มีเรื่องเรียกรับเงินเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ“นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวว่า ในส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ได้นำเรียนนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีแล้วว่า ศธ.จะแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา โดยให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดตั้งสหกรณ์กลางเพื่อรวมหนี้ครูจากสหกรณ์ต่างๆ ให้ดอกเบี้ยต่ำ โดยมีเงื่อนไขว่าครูจะต้องไม่สร้างหนี้เพิ่ม ซึ่งมีงบประมาณที่ต้องขอจากรัฐบาลมาอุดหนุนในส่วนของการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำด้วย