‘นฤมล–ธรรมนัส’ ลงพื้นที่สุโขทัย เร่งช่วยโรงเรียน–ครูได้รับผลกระทบน้ำท่วม มอบสุขาลอยน้ำ-ถุงยังชีพกว่า 700 ชุด
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมคณะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองในพื้นที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดศธ. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ รองเลขาธิการกอศ. ร่วมด้วย
นางนฤมล กล่าวว่า ตนมาเพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของสถานศึกษา รวมถึงแนวทางในการเยียวยาแก้ไขความเสียหาย โดยเฉพาะสถานศึกษาในอำเภอกงไกรลาศ จำนวน 4 โรงเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตั้งแต่ปี 2567 และได้แจ้งของบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร ซึ่งนรองนายกฯก็ได้รับทราบแล้ว และจะเร่งประสานนำงบส่งตรงถึงโรงเรียนโดยเร็วที่สุด จากรายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในส่วนของบ้านพักครู ที่มีจำนวนทั้งหมด 67 หลัง โดย 19 หลังอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 27 หลังอยู่ในสภาพพอใช้ และ 22 หลังอยู่ในสภาพทรุดโทรม โดยมีครูพักอาศัยอยู่ทั้งหมด 70 คนนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการ เพื่อให้ครูมีที่พักอาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะครูคือหัวใจของการศึกษา
“ในภาวะน้ำท่วมแบบนี้ ต้องดูแลทั้งครู นักเรียน และชุมชนควบคู่กันไป ศธ.จึงนำสุขาลอยน้ำ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงนี้ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของการนำองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษามาช่วยสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ดิฉันขอชื่นชมครูทุกคนที่ยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบากมาต่อเนื่อง และขอยืนยันว่า กระทรวงศึกษาธิการจะลงมาดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างต่อเนื่อง” นางนฤมล กล่าว
จากนั้น นางนฤมลได้มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 700 ชุด และสุขาลอยน้ำ 10 หลัง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จัดสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It จิตอาสา) โดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย และวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ได้แก่ ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ตัดผม การประกอบอาหาร