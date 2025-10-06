‘เกศทิพย์’ มอบนโยบายสกร. ชูการอ่านเป็นกุญแจสู่การเรียนรู้-พัฒนาคนให้ทันโลก
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นางเกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสกร. ว่า ตนให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านและส่งต่อจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มาสู่สกร. โดยปัจจุบันมีการดำเนินการตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้และส่งเสริมการเรียนใน 3 รูปแบบ คือ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนทุกวัยเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สนับสนุนทักษะและศักยภาพที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต และ 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ เพื่อให้สามารถสะสมและเทียบโอนผลการเรียนเพื่อรับวุฒิการศึกษา
“ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ ฯ มาตรา 5 มีวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเรียนรู้ คือ เพื่อพัฒนาบุคคลให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตให้ทันโลก สิ่งเหล่านี้จึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ รวมไปถึงการอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เนื่องจากสกร.ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทั้งหมด ซึ่งความร่วมมือและเทคโนโลยีจะสามารถทำให้เป้าหมายเหล่านี้เข้าถึงทุกครัวเรือนได้”นางเกศทิพย์ กล่าว
นางเกศทิพย์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนได้มีการลงพื้นที่ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งอธิบดีสกร.อย่างเป็นทางการ จึงได้เห็นภาพรวมของแต่ละพื้นที่ที่ได้ไปเยี่ยมชม และพบว่าบุคลากรของสกร.เป็นบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับทุกคนที่เดินทางไปศูนย์การเรียนรู้ (ศกร.) ซึ่งในบางศกร.ก็อาจจะมีหนังสือไม่เพียงพอ จึงต้องมีการทำกิจกรรมที่เข้าถึงองค์ความรู้จากการอ่านขึ้นมา เช่น การฝึกทักษะอาชีพต่างๆ นอกจากการได้ทำสิ่งของเพื่อฝึกทักษะอาชีพยังทำให้ได้ความรู้จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดการรวมตัวจากหลายครัวเรือนและทำให้ความรู้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
“ในส่วนของหนังสือที่ขาดแคลนต้องขอขอบคุณไปทางโครงการ Read For The Future ที่เครือมติชนและมูลนิธิเสริมกล้าได้ส่งมอบหนังสือคุณภาพดีให้กับทางสกร. ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการแรกที่อยากจะเข้ามาดูแลด้วยตนเอง เพราะการอ่านถือเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งในครั้งนี้ทางมูลนิธิเสริมกล้าได้มีความอนุเคราะห์ส่งมอบหนังสือมาให้ห้องสมุดชุมชน 20 แห่ง ทั้งนี้ทางสกร.พร้อมที่จะรับหนังสือคุณภาพดีมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งต่อไปยังประชาชนทั่วประเทศ เพราะหนังสือถือเป็นความสำคัญของการเรียนรู้ก้าวแรก และเมื่ออ่านจนติดเป็นนิสัยก็จะอยากเข้าหาหนังสือที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ต่อไปและพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ด้วยเช่นกัน”นางเกศทิพย์ กล่าว