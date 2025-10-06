‘สุรศักดิ์’ มอบนโยบาย อว. ย้ำโปร่งใส ปราบโกง–งดรับของที่ระลึก ชูพลังงานสะอาดตามนโยบายนายกฯ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อน อว.พร้อมมอบข้อสั่งการ โดยมี นายศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดอว. น.ส.วราภรณ์ รุ่งตระการ รองปลัดอว. ดร.วันนี นนท์ศิริ ผู้ตรวจราชการอว. ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดอว. พร้อมผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานอว.ทั้งหมดเข้าร่วม ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า อว.
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนกระทรวง อว.ให้นำนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ที่แถลงต่อรัฐสภา 5 ด้านและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการอว.ไป ดำเนินการอย่าเป็นรูปธรรมและมีแผนปฎิบัติการที่ชัดเจนหรือ Action Plan ที่สำคัญให้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ซึ่งผ่านมาต้องขอบคุณปลัดอว.และผู้ช่วยปลัดอว.ตลอดจนทีมงานที่ออกมาให้ข่าวตอบโต้ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้องกับอว. หากมีกระแสไม่ดีเกี่ยวกับกระทรวงจะต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่อย่างนั้นจะเกิดความเสียหาย ดังนั้นจึงต้องมีการสืบสวนในเรื่องที่มีการกล่าวหาต่อไป และหากมีผู้ที่อยู่ในกระทรวงหรือหน่วยงานในกำกับเข้าไปทำในสิ่งไม่ถูกต้อง จะมีบทลงโทษทั้งทางวินัยและตามกฎหมาย ซึ่งเราต้องระวังผู้ที่แอบอ้างหรือหวังผลประโยชน์ด้วย
“ขณะเดียวกันให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวปฏิบัติ ซึ่งหลายๆ หน่วยงานมีการดำเนินการอยู่แล้วก็ให้ใช้เป็นแนวทางปฎิบัติ” นายสุรศักดิ์ กล่าวและว่า นอกจากนี้ ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้ส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาด การเปลี่ยนแปลงของสภาวะของโลกหรือโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อภัยพิบัติและผลกระทบต่อชีวิตที่รุนแรงขึ้น
นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม โดยให้มีการดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัด เช่น ไม่มีป้ายต้อนรับ ไม่รับของที่ระลึกหรือของฝาก ให้นำเวลาไปใช้ในประโยชน์ต่อราชการ ต่อการพัฒนาองค์กรมากกว่าจะมาทำป้ายต้อนรับรัฐมนตรี
“ขอกำชับเรื่องของที่ระลึกเป็นสิ่งไม่จำเป็น แต่สามารถเอาสิ่งที่มีอยู่แล้ว พวกเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าชุมชนมาโชว์ได้ แบบนี้รับได้ ผมไม่ใช่นักวิชาการ ผมไม่ใช่นักการศึกษา แต่ผมรู้ว่าหน้าที่ของนักการเมืองคืออะไร ถ้าไม่รู้หน้าที่ ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน ก็จะไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร” นายสุรศักดิ์ กล่าว