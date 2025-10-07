‘พิเชฐ’ ตั้งกก.สอบปั่นยอดนร. คาดได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ ยันให้ความเป็นธรรม
กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่า โรงเรียนบางแห่งในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) มหาสารคาม เขต 1 อาจมีพฤติกรรม ปั่นยอดจำนวนนักเรียน โดยการเคลื่อนย้ายนักเรียนเข้า–ออกชั่วคราว เพื่อให้จำนวนถึงเกณฑ์และนำไปใช้ในการคำนวณอัตรากำลังครูเกินจริง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการจัดสรรบุคลากรครูและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยล่าสุด นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สั่งตั้งคณะกรรมการกลาง ของศธ. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะที่นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มอบหมายให้นายพิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการกพฐ. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่อวดังกล่าว เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบและโปร่งใส โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากสพป. มหาสารคาม เขต 1 และ โรงเรียนที่ถูกตั้งข้อสงสัย ซึ่งคาดว่ากระบวนการตรวจสอบทั้งหมดจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ สำหรับกรณีของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่อาจได้รับการบรรจุเข้ามาจากการปั่นยอดจำนวนนักเรียนนั้น ทางสพฐ.จะต้องรอให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน เมื่อได้ข้อสรุปชัดเจนแล้ว จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยหรือมาตรการที่เหมาะสมต่อไป โดยยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดจะอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของประเทศเป็นสำคัญ