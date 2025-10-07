ครม.ไฟเขียว ตั้ง บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรักษา รมว.ศธ.-เร่งเคาะงบซ่อมบ้านพักครู
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้แต่งตั้งข้าราชการการเมืองได้มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารมว.ศธ. น.ส.อนงค์นาถ จ่าแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการศธ. นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. และนายสุธี พงษ์เพียรชอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.
นางนฤมล กล่าวต่อว่า ส่วนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักครูนั้น ได้นำเรียนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แล้วว่าจะมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูที่อาจจะต้องทำเรื่องเสนอของงบประมาณกลางมาดำเนินการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า ให้รวบรวมข้อมูลและสำรวจความเสียหายและความจำเป็น พร้อมกับประสานสำนักงบประมาณ จากนั้นให้นำมาเสนอที่ประชุมครม.พิจารณาต่อไป