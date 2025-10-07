พล.ท.บุญสิน ขอบคุณ อุเทนถวาย มอบปร.ด.กิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรม-บริหารงานก่อสร้าง

พล.ท.บุญสิน ขอบคุณ มทร.อุเทนถวาย มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย ได้มีมติ มอบ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย (มทร.ตะวันออก วข.อุเทนถวาย) เพื่อยกย่องผู้ที่มีผลงานสร้างคุณูปการหรือมีชื่อเสียง สาขาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง แก่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2
ทั้งนี่เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณูปการ ที่ได้ทำให้กับประเทศชาติ และประชาชน ไม่ใช่เพียงบทบาท “นักรบผู้พิทักษ์ชาติ” แต่ยังเป็น “นักพัฒนา” ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้างอีกด้วย
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และทางที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย ที่ได้ให้เกียรติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง ถือเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง