‘นฤมล’ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรัทธาสมุทร เร่งซ่อมอาคารเรียน พังจากแผ่นดินไหว
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามและมอบนโยบายให้แก่องค์กรทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองในพื้นที่ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาธิการ (กพฐ.) นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนนายปัญญา บูรณะนันทสิริ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บริหาร ศธ. ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
นางนฤมลกล่าวว่า โรงเรียนศรัทธาสมุทรได้จัดทำคำของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและเสนอผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว แต่ในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เห็นปัญหาที่แท้จริง และได้รายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบกลางในการซ่อมแซมโรงเรียน โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำรวจข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ เพื่อแยกความเร่งด่วนและจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม โดยให้ประสานกับสำนักงบประมาณอย่างใกล้ชิด
“วันนี้ได้มาดูพื้นที่จริงร่วมกับเลขาธิการ สพฐ. เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนในการรวบรวมเสนอของบประมาณต่อไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การสนับสนุน เพียงแต่ขอให้เตรียมข้อมูลให้พร้อมและครบถ้วนสำหรับปัญหาบ้านพักครูในพื้นที่ ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข เนื่องจากหลายแห่งมีสภาพทรุดโทรมจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ทำให้ครูบางส่วนต้องเช่าที่พักหรือกู้เงินส่วนตัวมาซ่อมแซม ส่งผลให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่ง ศธ.โดยการกำกับของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้เร่งดำเนินการโครงการปรับปรุงบ้านพักครูให้เป็นรูปธรรมในรัฐบาลชุดนี้ โดยจะร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ ภายใต้การกำกับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อวางแผนดำเนินการเป็นระยะและบรรจุงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2570 และต่อเนื่องในปีถัดไป โดยใช้แนวทางทยอยชำระคืนแก่การเคหะแห่งชาติ เพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณก้อนใหญ่ในคราวเดียว” นางนฤมลกล่าว
นางนฤมลกล่าวต่อว่า ศธ.ให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพชีวิตของครูและคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยจะติดตามการซ่อมแซมอาคารเรียนและโครงการบ้านพักครูในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ครูและนักเรียนได้อยู่และเรียนรู้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น