โรงเรียนนานาชาติ HOG จับมือ Revision Success พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะด้วย AI

โรงเรียนนานาชาติ HOG ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับแพลตฟอร์ม RevisionSuccess พัฒนา “ห้องเรียนอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-Driven Classes)”
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม โรงเรียนนานาชาติ HOG International Academy (HOG IA) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Revision Success แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนำ เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบการสอนที่ใช้ข้อมูลจริงเป็นฐาน (Data-Informed Teaching) โดยมี อาจารย์สันติวิภา พานิชกุล ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ HOG และนายพลวัฒน์ ศิรจินดาภิรมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท RevisionSuccess เข้าร่วมลงนาม โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วม
ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนด้วย AI อย่างเป็นระบบ ผ่านโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 โดยมีสาระสำคัญของโครงการประกอบด้วย
- การประเมินพื้นฐานของผู้เรียนเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา
- การบูรณาการบทเรียนขนาดสั้นแบบ AI-Driven Micro Lesson จาก Revision Success ในชั้นเรียนของ HOG IA
- การติดตามและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
- การอบรมครูให้สามารถใช้ข้อมูลเพื่อปรับแผนการสอนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- การจัดทำรายงานผลกลางภาคและปลายภาคเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงลึก
อาจารย์สันติวิภา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่การแทนที่ครูด้วยเทคโนโลยี แต่เป็นการเสริมพลังให้ครูมีเครื่องมือที่ช่วยเข้าใจผู้เรียนมากขึ้น ครูจะสามารถให้คำแนะนำได้ตรงจุด ขณะที่นักเรียนก็ได้รับการสะท้อนผลการเรียนรู้แบบทันทีทันใด เป็นการใช้ข้อมูลอย่างมีเมตตา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน”
นายพลวัฒน์ กล่าวว่า เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับ HOG International Academy ซึ่งมีวิสัยทัศน์ร่วมกับเราในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีหลักฐานรองรับ (Evidence-Based Education) ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างของการผสานพลังระหว่างเทคโนโลยีและวิธีการสอน เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผน AI-Driven Class Development Plan ของโรงเรียน ซึ่งผสานระบบวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้กับการพัฒนาครูและทักษะแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในหลักสูตรนานาชาติแบบเร่งรัด 18 เดือนของ HOG IA ที่มุ่งเน้นการเตรียมเยาวชนอาเซียนให้พร้อมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ พิธีลงนามในวันนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโรงเรียนนานาชาติ HOG ในการพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่ของ “ห้องเรียนอัจฉริยะด้วย AI” อย่างแท้จริง