‘นฤมล-องอาจ’ ลุยน้ำท่วม เยี่ยมชาวบ้าน อยุธยา เปิด “Fix it จิตอาสา” แจกถุงยังชีพ-สุขาลอยน้ำ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่วัดโบสถ์ บ้านกระทุ่ม เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยนายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ร่วมเปิดกิจกรรม “Fix it-จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองในพื้นที่
นางนฤมลกล่าวว่า รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบดีว่าหลายพื้นที่ของ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นอีกพื้นที่ที่มีความเสียสละ อยู่นอกผนังกั้นน้ำ และเป็นพื้นที่รับน้ำ เพื่อให้น้ำระบายได้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ รัฐบาลก็เห็นและเข้าใจถึงความเสียหายนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ ครม.ลงพื้นที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการพิจารณาเรื่องการเยียวยาประชาชน โดยเตรียมจัดงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วม จำนวน 9,000 บาทต่อครัวเรือน พร้อมมอบนายอำเภอ หน่วยงานในท้องที่ท้องถิ่น สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วม เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรวบรวมตัวเลขการช่วยเหลือเยียวยาในภาพรวมของอยุธยาต่อไป ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว ขณะนี้รัฐบาลเตรียมที่จะจัดงบประมาณและหาสถานที่ เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่รับน้ำ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
“ขอขอบคุณชาวอาชีวะ ที่ดำเนินการกิจกรรม Fix it จิตอาสา เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้มาเปิดหน่วยบริการช่วยเหลือประชาชน มอบถุงยังชีพ และที่สำคัญคือ เด็กอาชีวะได้จัดทำสุขาลอยน้ำ จำนวน 25 หลัง มอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระทุ่ม ซึ่งถือเป็นความจำเป็นในการดำรงชีวิตในสถานการณ์เช่นนี้ และที่ผ่านมา อาชีวะอยุธยาก็ได้เผื่อแผ่แบ่งปันสุขาลอยน้ำไปยังพื้นที่อื่นๆ ด้วย อาจารย์ขอเป็นกำลังให้ชาวอาชีวะและผู้เกี่ยวข้อง มีกำลังใจที่เข้มแข็งและเป็นกำลังสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม” นางนฤมลกล่าว
ด้าน นายองอาจกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำองค์ความรู้ทางวิชาชีพมาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยให้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า การสร้างสุขาลอยน้ำ หรือการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือชุมชนในภาวะน้ำหลาก โดยสุขาลอยน้ำเป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้องมากที่สุด เพราะจำเป็นจริงๆ ตอนน้ำท่วม เมื่อปี 2554 ตนลงพื้นที่และได้เห็นเลยว่าของที่จำเป็นที่สุดไม่ใช่แค่ถุงยังชีพ แต่คือสุขาลอยน้ำที่ช่วยให้ชาวบ้านใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย อาชีวะของเราคือพระเอกตัวจริงที่สร้างผลงานให้กับ ศธ.
นายองอาจกล่าวต่อว่า โดยเฉพาะชาวนาและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะราคาผลผลิตตกต่ำ ทั้งน้ำนมดิบและข้าว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนอย่างกว้างขวางราคานมตกต่ำ พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนมาก เหมือนกับในภาคกลางที่ส่วนใหญ่เป็นชาวนา ชาวไร่ ปลูกข้าว ราคาก็ตกต่ำ แต่วันนี้เราทุกกระทรวงทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ทั้งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงศึกษาฯ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เราพร้อมช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะในพื้นที่อยุธยา