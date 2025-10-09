ศธ.ลุยสอบปม ปั่นยอดนักเรียน มหาสารคาม จ่อขยายผลทั่วประเทศ
กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่า โรงเรียนบางแห่งในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) มหาสารคาม เขต 1 อาจมีพฤติกรรม ปั่นยอดจำนวนนักเรียน โดยการเคลื่อนย้ายนักเรียนเข้า–ออกชั่วคราว เพื่อให้จำนวนถึงเกณฑ์และนำไปใช้ในการคำนวณอัตรากำลังครูเกินจริง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการจัดสรรบุคลากรครูและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยล่าสุด นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สั่งตั้งคณะกรรมการกลาง ของศธ. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะที่นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มอบหมายให้นายพิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการกพฐ. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เรื่องนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นธรรมในการจัดสรรบุคลากรครูในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากข้อมูลจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนมีผลต่อการบริหารจัดการในด้านต่างๆ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือมีการปั่นยอดให้สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งจะกระทบต่อสมดุลโดยรวมของระบบและต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนโดยตรงรวมไปถึงอาจมีช่องว่างในด้านการรายงาน การตรวจสอบ หรือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถควบคุมความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง
“ทั้งนี้ดิฉันได้สั่งการให้นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการกพฐ.ดำเนินการขยายผลการตรวจสอบออกไปจากพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสำรวจว่าพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ มีลักษณะปัญหาในทำนองเดียวกันหรือไม่ และให้ตรวจสอบเชิงลึกถึงที่มาของปัญหาอย่างรอบด้าน ว่าเกิดจากข้อจำกัดของระบบบริหารจัดการข้อมูล การขาดกลไกควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ หรือเกิดจากพฤติกรรมของบุคลากรบางส่วนที่อาจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดไว้”นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า เมื่อได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้ว จะต้องนำผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์เพื่ออุดช่องโหว่ของระบบ วางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีก และดำเนินการแก้ไขในทุกมิติ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และสะท้อนสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง