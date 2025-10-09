จุฬาฯปลื้ม ติดท็อป10 มหา’ลัยในอาเซียน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมิใจให้มหาวิทยาลัยไทยอีกครั้งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกโดย The Times Higher Education World University Rankings 2026 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย 3 ปีติดต่อกัน (2024 – 2026) ติด Top 10มหาวิทยาลัยในอาเซียน
THE WUR 2026 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับกว่า2,191 แห่ง กว่า 115 ประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับโดย THE WUR 2026 จำนวน 21 มหาวิทยาลัย
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE WUR 2026 ใช้ตัวชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) 29.5% ด้านสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการวิจัย (Research Environment) 29% คุณภาพการวิจัย (Research Quality) 30% ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) 7.5% และการส่งเสริมอุตสาหกรรม (Industry) 4%
ติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE WUR 2026 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology